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ضبط تردد قناة زي ألوان Zee Alwan
ضبط تردد قناة زي ألوان Zee Alwan
تعد قناة زي ألوان من أهم وأبرز القنوات التي تقوم على إذاعة العديد من المسلسلات الدرامية المختلفة، حيث إنها تبث باللهجة الهندية والعربية وغيرها من اللغات الأخرى، فضلاً عن إذاعتها لبرامج مختلفة يقوم على تقديمها العديد من الفنانون والفنانات الهنود، لذا جازت القناة على ملايين المساعدات في الفترة الأخيرة، مما يدل ذلك على أنها من أكبر القنوات الناقلة للمحتوى الفني في الوطن العربي، لهذا سنوضح لكم في السطور التالية طريقة الحصول على التردد بكل سهولة.
تردد قناة زي ألوان الجديد 2023
يمكن القيام بإستقبال تردد قناة زي ألوان الجديد على الأقمار الصناعية المختلفة، وفقًا للبيانات التي تتمثل في الأتي:-
- القمر الصناعي: النايل سات.
- التردد الخاص بالقناة: 11277.
- الاستقطاب: عمودي.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500.
تردد قناة زي ألوان على العرب سات
أصبح من السهل كذلك القيام بإستقبال تردد قناة زي ألوان على العرب سات، وفقًا للأتي:-
- القمر الصناعي الخاص بالقناة هو العرب سات.
- التردد الذي يمكن استقبال القناة من خلاله هو 11862.
- الاستقطاب: عمودي.
- معامل تصحيح الخطأ يتمثل في 5/6.
- معدل الترميز: 27500.
طريقة استقبال القناة على الرسيفر
هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام بإستقبال القناة على جهاز الرسيفر، وفقًا لما يلي:-
- في البداية يجب التحكم بالريموت.
- بعد ذلك يمكن الذهاب إلى أيقونة الإعدادات.
- ثم يتم بعدها يتم إدخال التردد الخاص بالقناة.
- بعد ذلك يتم كتابة جميع البيانات المتعلقة بالقناة.
- ثم يتم الضغط على أيقونة “بحث”.
- تحديد القمر الصناعي.
- بعدها يتم الضغط على زر “بحث”.
- ليتم استقبال القناة بكل سهولة.