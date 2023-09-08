results.mlazemna: الآن نتائج الاعتراضات السادس الاعدادى 2023 أدبي “عموم المحافظات العراقية برقم الامتحاني”

الآن نتائج الاعتراضات السادس الاعدادى 2023 أدبي والتي يتم حاليا الإنهاء من لكى تكون متاحة في الأيام المقبلة في كافة المحافظات العراقية برقم الامتحاني على موق وزارة التربية العراقية أو موقع نتائجنا ، وجارى الآن إنهاء كافة عمليات إعادة تصحصح ومراجعة أوراق الطلاب الذين تقدموا في الأسابيع الماضية بتقديم الاعتراضات على نتائج السادس الاعدادى 2023 الدور الأول والتي ظهرت في الشهر الماضي في كافة المحافظات العراقية ، واليك تفاصيل الاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادى 2023 .

الآن نتائج الاعتراضات السادس الاعدادى 2023 أدبي

ارتفع البحث الآن من قبل الطلاب في العراق حول الاستعلام عن نتائج الاعتراضات الخاصة بالصف السادس الاعدادى في الدور الأول، والتي أوشكت الوزارة على إنهاء من مراجعة أوراق الطلاب لكى تكون متاح إلي جميع الطلاب قبل بدا امتحانات الدور الثاني والتي سوف تبدأ في منتصف الشهر الجارى ولهذا متوقع أن تعلن نتائج الاعتراضات في الساعات المقبلة لكى يمكن بعض الطلاب من اطلاع على نتائج الاعتراضات، قبل معرفة ما أن كانوا استحقوا بعض الدرجات في المواد المقدمين بها اعتراضات وبالتالي قد يتجاوز بعض منهم نسبة النجاح ولن يحتاج إلي دخول امتحانات الدور الثاني .

رابط نتائج الاعتراضات السادس الاعدادى 2023

تتوافر نتائج الاعتراضات لصف السادس الاعدادى على موقع ملازمنا التعليمي العراقى من خلال الرابط هنا ، أو يمكنك الحصول الآن على نتائج اعتراضات السادس الاعدادى عبر موقع وزارة التربية العراقية من خلال الخطوات التالي: