تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2023 الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الموسم الخامس

تعد قناة الفجر الجزائرية واحدة من أشهر القنوات الفضائية العربية، والتي تحظى بمتابعة واسعة في مختلف الدول العربية، انطلقت القناة عام 2006 ومنذ ذلك الحين استطاعت أن تثبت وجودها في مجال الإعلام العربي، وتصبح وجهة رئيسية للمشاهد العربي الباحث عن المحتوى المتنوع والمتميز، تقدم قناة الفجر الجزائرية مجموعة متنوعة من البرامج والمسلسلات والأفلام، والتي تلبي مختلف اهتمامات المشاهدين.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2023

التردد : 12034.

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 4/3.

طريقة استقبال قناة الفجر الجزائرية

اضغط على زر ( القائمة ) على جهاز التحكم عن بعد الخاص بك.

انتقل إلى ( التركيب ) أو ( الضبط ).

حدد ( البحث عن القنوات ) أو ( البحث اليدوي ).

أدخل بيانات التردد الخاصة بالقناة كما هو موضح أعلاه.

اضغط على ( بدء البحث ) أو ( بحث ).

أبرز نجاحات القناة

لاقت قناة الفجر الجزائرية نجاحًا كبيرًا منذ انطلاقها، حيث استطاعت أن تحقق نسب مشاهدة عالية في مختلف الدول العربية، يعود نجاح القناة إلى مجموعة من العوامل، منها.