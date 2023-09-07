مبروك للمواطنين ( 50 جنيهًا للبطاقة ) قرارات وزارية جديدة بشأن بطاقات التموين

حدد وزير التموين الدكتور ” علي المصيلحي ” في توجيهه الوزاري، رسوم استخراج البطاقات التموينية بدل التالف والفاقد والمستجدة والفصل الاجتماعي، حيث تبلغ 40 جنيهًا للبدل التالف، و50 جنيهًا للبدل الفاقد والمستجد والفصل الاجتماعي، كما تضمن التوجيه ضمان سلامة البطاقة التموينية لمدة عام من تاريخ إصدارها، وفي حالة تلف البطاقة خلال العام يتم استخراج أخرى جديدة على حساب شركة إصدار البطاقات.

رسوم إصدار واستخراج البطاقات التموينية

يمكن استخراج بطاقة تموين بدل فاقد أو تالف، علي أن يقوم المواطن بسداد رسوم قدرها 50 جنيهًا، ثم يقوم بتسليم البطاقة التالفة إلى مكتب التموين، الذي يقوم بدوره بتخريمها وإرسالها إلى المديرية التابعة لها، تقوم المديرية بدورها بإرسال البطاقة التالفة إلى مركز معلومات الوزارة لإعدامها نهائيًا، وفي حالة تلف البطاقة التموينية خلال عام من إصدارها، يتم استخراج أخرى جديدة على حساب شركة إصدار البطاقات.

خطوات استخراج البطاقة التموينية بدل فاقد أو تالف من خلال بوابة مصر الرقمية