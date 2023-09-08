“مليون مبروووگ” تحديد بعض شروط الخروج على المعاش المبكر وفق القانون الجديد «جهز ملفاتك وتعالي »

شروط الخروج على المعاش المبكر، قد قامت وزارة القوى العاملة باستحداث معايير جديدة لتعويض نهاية الخدمة لموظفي الشركات الخاصة، وهذا من أجل ضمان استحقاقاتهم المالية، يأتي هذا القرار ضمن جهود الوزارة المبذولة لتعديل قوانين العمل الحالية وتحديث معايير الاستحقاق للمعاش المبكر، سنوضح لكم فيما يلي تفاصيل محددة حول هذا الإجراء وتأثيره على موظفي القطاع الخاص، لذا ترقبوا ذلك.

شروط الخروج على المعاش المبكر

المادة 126 في قانون العمل تلخص شروط الخروج على المعاش المبكر وحقوق العامل بخصوص مكافأة نهاية الخدمة على النحو التالي:

يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة إذا بلغ سن الستين خلال فترة خدمته. قيمة مكافأة نهاية الخدمة يجب أن تكون على الأقل نصف راتبه النهائي الذي حصل عليه. بناءً على المادة 126، يحق للعامل الاستفادة من راتب شهري كامل بناءً على الخبرة التي اكتسبها خلال فترة عمله. مكافأة نهاية الخدمة متاحة لجميع الموظفين المؤمن عليهم. بعد خمس سنوات في الخدمة، يمكن للموظف الحصول على مكافأة تعادل خمسة وسبعين يومًا من الأجر. في الخمس سنوات الأولى من بدء العمل في المهنة، يمكن للموظف الحصول أيضًا على نصف أجر شهري.

هذه هي النقاط الرئيسية لحقوق مكافأة نهاية الخدمة وفقًا للمادة 126 في قانون العمل.

من هم المستحقين للمعاشات

بناءً على القانون الجديد، تمنح عدة فئات من الأفراد شروط الخروج على المعاش المبكر تتضمن هذه الفئات الرجال والأرامل والزوجات، مع وجود شروط محددة مثل تقديم قسيمة الزواج في حالة الأرامل، بالإضافة إلى ذلك، تشمل هذه الفئات الأبناء الذين لم يبلغوا سن الـ 21 عامًا والبنات اللواتي لم يتزوجن.

يعكس هذا القانون التوجه الحكومي نحو تعزيز الرعاية والحماية لجميع العاملين في مختلف القطاعات، بهدف تعزيز استقرارهم المالي والاجتماعي، وتحقيق العدالة وتوفير فرص متساوية للجميع.