الشغل 3 ايام بس والباقي اجازة.. تعديلات جديدة في اجازات الموظفين العاملين بالدولة تدخل البهجة على البعض

العمل 3 ايام فقط في الاسبوع حيث الدولة المصرية تعمل جاهدة على تحسين بيئة العمل لموظفيها، وذلك لتوفير الراحة في ظل التحديات المتغيرة التي يمكن أن يواجهها الموظفون. في هذا السياق، قامت الحكومة بإصدار تشريعات جديدة تهدف إلى تقليل أيام العمل في الأسبوع والتركيز على حقوق الموظفين والمحافظة على توازنهم بين احتياجاتهم الشخصية ومتطلبات العمل. تم وضع العديد من اللوائح الجديدة بهدف تعزيز تلك الرؤية وتحقيق التوازن بين حياة الموظف ومساره المهني.

العمل 3 ايام فقط في الاسبوع

هذه التشريعات تمثل تقدمًا كبيرًا في تعزيز حقوق الموظفين وتعزيز رفاهيتهم، حيث تم تقليل أيام العمل من خمسة أيام في العمل 3 ايام فقط في الاسبوع مع تقديم تعويض مالي بنسبة مئوية معينة بموجب هذا التغيير، بفضل المادة 54 في قانون الخدمة، يُمنح السلطة القانونية لخفض ساعات العمل للموظفين بهدف تعزيز راحتهم. وفي ضوء هذه المادة، يُسمح للموظفين بتنظيم أوقات عملهم جزئيًا، مع الحفاظ على 65% من أجورهم وإجازاتهم بنسبة 65%.

تعكس هذه المبادرة التوجه الذي تسعى إليه الحكومة المصرية من خلال تطوير قوانين تقليل ساعات العمل، وذلك لضمان التوازن بين حقوق الموظفين واحتياجاتهم الشخصية. هذه الخطوة تعكس التحسينات في السياسات الحكومية التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل ورفاهية الموظفين.

خطوات الحصول علي ثلاث ايام عمل

للحصول على موافقة العمل 3 ايام فقط في الاسبوع يجب اتباع الخطوات التالية: