“هتزيد ولا اشاعة؟؟” حقيقة زيادة المعاشات الفترة القادمة.. التأمينات توضح

حقيقة زيادة المعاشات، انتشرت خلال الساعات الماضية تساؤلات حول حقيقة زيادة المعاشات الفترة القادمة، بعدما تم تداول أخبار تفيد بزيادة المعاشات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يستفيد من المعاشات أكثر من 10 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، ولذا نقدم لكم التفاصيل خلال السطور القادمة.

حقيقة زيادة المعاشات

وقد كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن حقيقة زيادة المعاشات، حيث أكدت أنه لن يتم زيادة المعاشات خلال الفترة القادمة، حيث ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، في مادته رقم 35، على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%، بشرط لا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، كاشفة أن زيادة المعاشات قد تمت بالفعل في شهر أبريل الماضي وفقا لأمر رئاسي.

زيادة المعاشات

وأوضح اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات في وقت سابق بأن السيد الرئيس قد وجه خلال الأشهر الماضية بتبكير موعد صرف زيادة المعاشات ليصبح في شهر أبريل بدلا من شهر يوليو لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين الفقراء والبسطاء، لتكون زيادة المعاشات بحد أدنى للزيادة 170 جنيها والأقصى يصل لـ 1635 جنيها، حيث يستفيد من قرار الزيادة أكثر من 11 مليون مواطن بتكلفة سنوية وصلت إلى 55 مليار جنيه.

موعد صرف معاشات شهر اكتوبر 2023

أما عن موعد صرف معاش شهر اكتوبر 2023 فقد أعلنت عنه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث يتم الصرف بداية من أول يوم في الشهر وحتى اليوم السادس من الشهر نفسه، واليكم جدول صرف معاشات اكتوبر 2023: