ياريتك عرفت من بدري.. فصل الموظف من العمل نهائيا + تحديد غرامة 200 ألف جنيه بنص قانون العمل

فصل الموظف من العمل نهائيا، زادت البحوث وانتشار المعلومات بشكل واضح خلال الفترة القليلة الماضية حول التفاصيل المتعلقة بالتعديلات الأخيرة في قانون العمل الجديد، وعلى الرغم من أن هذه التعديلات تسعى في الأساس إلى حماية حقوق الموظفين، إلا أن هناك حالات نادرة يجب التنبيه إليها، هذه الحالات تشمل فصل الموظف من وظيفته وفرض غرامة مالية ضخمة، مما يتسبب في عدم حصوله على أي من مستحقاته، لمعرفة المزيد حول هذه القضايا الحساسة، ندعوكم لمتابعة محتوانا الحصري.

فصل الموظف من العمل نهائيا

بناءً على اللائحة العملية الجديدة، إذا تبين أن أحد الموظفين أُجري له تحليل للمخدرات وكانت النتيجة إيجابية، سيتعين عليه دفع غرامة مالية تبلغ 200 ألف جنيه، وسيتم فصل الموظف من العمل نهائيا دون استحقاق أي مكافآت، وإذا كان هناك أي زميل قام بالتستر على هذا الموظف لإخفاء هذا الأمر، سيتم فصل هذا الزميل أيضًا من العمل وسيكون عليه دفع غرامة مالية مماثلة بقيمة 200 ألف جنيه، وهذا سيكون إلزاميًا.

تقدم قانون رقم 73 للموظفين العديد من المزايا الفعّالة، منها:

يلعب هذا القانون دورًا كبيرًا في تنظيم البنية الإدارية بشكل فعّال.

يشكل دعمًا واضحًا لتحسين الحالة العامة للدولة عندما يتم التصدي للموظفين المتورطين في تعاطي المخدرات.

يسهم أيضًا في توجيه الكوادر المؤهلة وذوي الخبرة إلى مواقعهم المناسبة والتخلص من الموظفين غير الملتزمين.

حالا فصل الموظف

نص القانون الجديد للعمل يُحدد حالات فصل الموظف من العمل نهائيا على الفور وتشمل ما يلي: