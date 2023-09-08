pdf منصة مظلتي.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2023 عبر موقع الوزارة الرسمي

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2023، خلال الساعات الماضية تم الاعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2023 من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، التي قامت بعمليات البحث الميداني للتأكد من اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 قبل الاعلان عنها واعداد كشوف بها، على أن بدأ عمليات الصرف قريبا، واليكم طريقة تحميل كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2023 الكترونيا، فتابعونا.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2023

يمكنك الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2023 على مدار الساعة، من خلال زيارة المواقع الرسمية المخصصة لذلك وهم:”منصة مظلتي، موقع وزارة العمل العراقية” اللذان يعملان بكفاءة على مدار الساعة، حيث كشفت الوزارة أن الدفعة الخامسة هي الدفعة الأكبر في تاريخ الوزارة، وقد بلغ إجمالي المبلغ المخصص للمستفيدين 400 مليار دينار عراقي، واليكم خطوات تحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الجديدة:

قم بزيارة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

قم بالانتقال إلى منصة مظلتي.

قم بالدخول إلى اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

حدد الوجبة التاسعة أو الأخيرة.

حدد الدفعة الخامسة.

ادخل رقم البطاقة الذكية وكافة البيانات المطلوبة منك.

اضغط على كلمة “استعلام”.

ستظهر لك ملفات المقبولين في الرعاية الاجتماعية.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 pdf

واليكم الشروط التي يجب أن تنطبق على المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 pdf والتي تم اعلانها من قبل وزارة العمل العراقية سابقا، وتلك الشروط هي: