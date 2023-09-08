أعرف حالًا “خطوات التسجيل في وظائف التعاقد بالجزائر ” عبر منصة التوظيف tawdif.education.dz

خطوات التسجيل في وظائف التعاقد بالجزائر، قامت الحكومة الجزائرية بالإعلان عن توفير منصة توظيف للأساتذة المتعاقدين وذلك من أجل توفير فرص عمل للخريجين والأساتذة والتسهيل عليهم، حيث قامت بتوفير هذه المنصة وتشمل الكثير من الخدمات المتنوعة التي تفيد العديد من الأشخاص الباحثين عن فرص العمل في مجال التعليم وقامت أيضاً بوضع بعض الشروط لكي تستطيع التسجيل في هذه المنصة وهذا ما سنتناول الحديث عنه.

خطوات التسجيل في وظائف التعاقد بالجزائر

لكي تستطيع التسجيل على وظيفة شاغرة في مجال التعليم في منصة التوظيف للأساتذة يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

في البداية تقوم بالتوجه مباشرةً إلى الرابط الرسمي لمنصة التوظيف الموجود على صفحة وزارة التعليم الجزائرية الرابط

قم بالضغط على أيقونة تسجيل دخول ثم إنشاء حساب جديد.

ثم تقوم باختيار المديرية التعليمية التابعة لها.

يتطلب إدخال كافة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها بشكل صحيح.

وفي النهاية تقوم بالضغط على أيقونة تسجيل.

شروط التسجيل في منصة توظيف الأساتذة

قامت الحكومة الجزائرية بالإعلان عن الشروط التي يجب توافرها في الشخص المتقدم لكي يحصل على وظيفة بمجال التعليم وجاءت الشروط كالآتي: