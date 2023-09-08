من حقك تعرف “أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية” وخطوات التحميل .. من هنـــا بالوجبة التاسعة

يبحث الكثير من المواطنين العراقيين فى جميع أنحاء العراق عن أسماء المشمولين في العراق الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة حيث حصلت الوزراء على أكثر من 300 ألف طلب للحصول على الدعم الغذائي للدفعة الخامسة من الوجبة الأخيرة وتقوم اللجنة المختصة بدراسة الطلبات وفرزها لاستخراج الطلبات المقبولة أضافها إلى القائمة ويرغب العديد من المواطنين بالاطلاع على قائمة الأسماء المعتمدة في الرعاية الاجتماعية .

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة حيث يطلع الكثير من المواطنين فى مختلف أنحاء العراق إلى التعرف على أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية فى العراق 2023 حيث أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عند انتهاء تجهيز قوائم أسماء المستفيدين من الدعم الاجتماعي المتمثل وجبات غذائية للأسر المتضررة الفقيره والأرامل والمطلقات وتتضمن هذه القوائم أسماء الدفعة الخامسة من الوجبة التاسعة ولابد من توافير الشروط لقبول الاسماء:

أن تكون عائلة الشخص متقدم تحتوى على ٤أفراد

أن يكون المتقدم حاصل على جنسية العراقيه أو مقيم في الدولة

أن يكون متقدم ليس لديها أملاك بثمن باهظ

أن يكون عمر المتقدم حد أدنى 18 سن او 60 سن

توفير بيان شهري للمتقدم على ألا يتخطى هذا الراتب القانون

طريقه الحصول على كشوفات أسماء مشمولين الرعاية الاجتماعي