رسميًا موعد تحديث لعبة بيس 2024 “عبر اللينك الأصلي” .. حمل بسرعة النسخة الجديدة

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة حول موعد تحديث لعبة بيس 2024 حيث يبحث جميع محبي كرة القدم في الوطن العربي والشرق الأوسط عن الوقت المتبقي على تحديث لعبة بيس Football PES عبر تطبيق جوجل بلاي ، وقد أعلن الحساب الرسمي للعبة على موقع التواصل الاجتماعي إكس تويتر سابقاً أن الإصدار الجديد من اللعبة يحتوي على الكثير من المزايا والهدايا لأكثر من يقوم لعب عدد مباريات متتالية وفي السطور التالية نكشف عن كافة المعلومات حول موعد تحديث لعبة بيس 2024.

موعد تحديث لعبة بيس 2024

ينتظر جميع لاعبي ومحبي كرة القدم والألعاب الخاصة بها موعد تحديث لعبة بيس 2024 حيث يترقب الملايين حول العالم تنزيل الاصدار الجديد من لعبة بس فوتبول الجديدة حيث عملت الشركة اليابانية التي تقوم بعمل التحديثات على اللعبة بإضافة المزيد من المزايا والخواص ، وتضم اللعبة العديد من عمليات التطوير التي قد تغيرت بشكل تام عن الاصدار القديم وأعلنت الشركة أن موعد تحديث لعبة بيس 2024 هو يوم الخميس الموافق 7 سبتمبر 2023 وتستمر التحديثات حتى يوم الاثنين.

ما هي مزايا التحديث الجديد في لعبة بيس 2024 ؟

يتساءل الكثير من محبي كرة القدم ولاعبي لعبة بيس 2024 عن أهم ما يميز الاصدار الجديد من اللعبة الذي يتم تحديثه يوم الخميس الموافق التاسع من سبتمبر 2024 حيث تم اضافة المزيد من اللاعبين والملاعب وسيتم إضافة بطولة الماستر ليج ، مع تحديث جميع انتقالات اللاعبين إلى الأندية الجديدة ، وسيتم نقل الكوينز المتواجدة في رصيدك إلى النسخة الجديدة مع تغيير نظام جرافيك اللعبة بشكل كامل.