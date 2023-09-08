لأصحاب تكافل وكرامة .. أعرف “طريقة الاستعلام عن فاتورة الغاز بترو تريد” وسدد الفاتورة من غير ولا جنية!

تزايدت معدلات البحث عن رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز بترو تريد، حيث أتاحت الشركة رابط يمكنك من خلال الاستعلام وأيضًا دفع الفاتورة بدون الذهاب إلى المنشأة الخاصة بهم وإهدار الكثير من الجهد والوقت، ولذلك سوف نقدم لكم الطريقة الصحيحة للاستعلام مع طريقة الدفع الإلكترونية تابعونا.

الاستعلام عن فاتورة الغاز بترو تريد

تستطيع الاستعلام عن فاتورة الغاز عبر موقع بتروتريد بكل سهولة، من خلال قيامك ببعض الخطوات البسيطة التي سوف نقوم بطرحها الآن تابع السطور التالية:

ستقوم في بداية الأمر بالولوج إلى المنصة الإلكترونية الخاصة بالشركة من هنا.

ومن ثم قم بتسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

عليك الدخول إلى الصفحة الرئيسية ستجد أمامك خدمة الاستعلام

اختر أنك تريد الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي.

ومن ثم عليك كتابة مكان الشقة التي تسكن بها، والعقار، أيضاً الشارع التي تسكن به مع تدوين المحافظة، وعنوان الحي.

بعد ذلك سيتطلب منك ارفاق رقم العداد في الخانة الخاصة به.

بعد ذلك عليك أن تقوم بنقر على استعلام.

ومن ثم ستجد القائمة الخاصة ب الفاتورة ولها إجمالي المبلغ يمكنك تحديد طريقة الدفع.

طريقة دفع الفاتورة الغاز لهذا الشهر

يمكنك دفع الفاتورة بكل سهوله من خلال منزلك بدون الذهاب إلى الإدارة ولمعرفة تابع الآتي: