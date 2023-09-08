الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر سبتمبر 2023 billing.te.eg وموعد الدفع وطرق سداد الفاتورة

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر سبتمبر 2023، بحث مكثف من جانب مستخدمي التليفونات الأرضية أو الإنترنت المنزلي عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر سبتمبر 2023، حيث أن معظم المستخدمين مشتركين في نظام الدفع كل ثلاثة أشهر ولذلك فيرغبون في الاستعلام عن قيمة الفاتورة وموعد دفع الاشتراك لتجنب الإيقاف أو الغرامة، ومن خلال هذا المقال نتعرف على الخطوات وطرق السداد.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر سبتمبر 2023

حددت شركة المصرية للاتصالات مجموعة من الخطوات والطرق التي يمكن من خلالها الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر سبتمبر 2023 والتي من بينها الدخول على الموقع الإلكتروني للشركة وإتباع الخطوات التالية:-

أولًا: الدخول إلى رابط موقع الشركة المصرية للإتصالات على الإنترنت.

على الإنترنت. ثم اختر الاستعلام عن الفاتورة.

قم بكتابة كود المحافظة ثم رقم الخط الأرضي الخاص بك.

النقر على استعلام وانتظر لتظهر قيمة الفاتورة.

كما يمكن أيضاً الاستعلام عن قيمة الفاتورة من خلال العديد من الطرق الأخرى والتي من ضمنها الاتصال على خدمة العملاء على رقم (19777) أو (111) والاستفسار، وكذلك يمكن إرسال رسالة نصية عن طريق كتابة كلمة (فاتورة + رقم التليفون الأرضي) على رقم (9999).

طرق سداد فاتورة التليفون الارضي شهر سبتمبر

بعد الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر سبتمبر 2023 فمن المقرر أن يبدأ دفع تلك الفاتورة بداية من يوم 15 سبتمبر 2023 ويستمر حتى يوم 14 أكتوبر، وبعد ذلك يتم تحويل الخط إلى استقبال فقط ثم إيقاف الخط في حال عدم السداد وإضافة الغرامة، وإليكم طرق سداد الفاتورة بكل سهولة: