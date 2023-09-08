من غير ولا شرط .. السيسي فتح التسجيل في منحة ال 1000 جنيه لكل المواطنين “من هنـــا”

التسجيل في منحة ال 1000 جنية من ضمن الموضوعات التي أخذت حيز كبير جداً خلال الفترة الأخيرة، وهذه المنحة تم تقديمها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساعدة المواطنين في ظل الظروف التي مرت بها البلد وهي جائحة كورونا، وتم العمل على هذه المنحة بعد أن انتهت هذه الظروف، ولمعرفة طريقة التسجيل والأوراق المطلوبة تابع السطور التالية.

التسجيل في منحة ال 1000 جنيه

يمكنك الحصول على 1000 بمجرد التسجيل على هذه المنحة المقدمة من قبل رئيس الجمهورية، لجميع مواطنيها ويتم هذا بناءً على بعض الشروط والأحكام، ولكن في هذه الفقرة يقدم لكم طريقة التسجيل وتتمثل في تالي:

أولا يجب عليك أن تقوم بالتسجيل الدخول إلى المنصة الخاصة بوزارة القوى العاملة من هنا.

وبعد ذلك عليك تحديد أنك تريد التسجيل على منحة العمالة الغير منتظمة.

بعدها سيتم فتح لك ملف يسمي إنشاء حساب.

قم بتدوين بعض البيانات الخاصة بك منها الرقم القومي المكون من 14 عشر رقما.

بينما ستقوم بكتابة الاسم الخاص رباعي مع تدوين رقم الهاتف المحمول، حدد مكان الإقامة.

ومن ثم عليك اختيار الجنس سواء أكانت ذكرا أو أنثى.

ومن ثم انقر على إرسال المتواجدة في الصفحة.

بعدها سيتم إرسال طالبك ومراجعته وفي حين قبولك سيتم التواصل معك.

الأوراق المطلوبة للحصول على منحة العمالة الغير منتظمة

قبل التسجيل على هذه المنحة يجب عليك إحضار البعض من الأوراق المطلوبة منك، وسيتم ذكرها على النحو التالي: