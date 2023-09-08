خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023 عبر الموقع الرسمي “www.moss.gov.eg”

عدد كبير من مستفيدي برنامج تكافل وكرامة يبحثون في الوقت الحالي عن رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة، وذلك للتعرف على المشمولين حديثًا في برنامج تكافل وكرامة، حيث أعلنت الوزارة مؤخرًا عن عدد من المواطنين المقبولين حديثًا، وفي تقرير اليوم نوضح لكم كيف يتم الاستعلام ومتى ينزل الدعم الشهري من تكافل وكرامة، فضلًا تابعوا معنا.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

حتى يتمكن المتقدمين من الاستعلام عن تكافل وكرامة والمشمولين حديثًا في البرنامج، عليهم السير على الخطوات التالية:

عليك أن تزور موقع برنامج تكافل وكرامة التابع لموقع وزارة الشؤون الاجتماعية في مصر.https://www.moss.gov.eg/

اضغط على الاستعلام عن برنامج الدعم والأسماء المشمولين حديثًا.

أضف الرقم القومي الخاص بك، ثم انقر على “استعلام”

بعدها يتبين لك هل أنت مشمول في البرنامج أم لا.

متى ينزل دعم تكافل وكرامة؟

وضحنا لكم كيف يمكن الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة، وبالنسبة للدعم الشهري من هذا البرنامج، فتقوم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرفه للمواطنين والمواطنات كل أول شهر، وذلك للأرامل والمطلقات ومحدودي الدخل والأيتام، وينزل الدعم باليوم الأول من بداية الشهر الميلادي، ومقرر أن يتم صرف الدعم في الموعد التالي:

الأحد الأول من شهر أكتوبر من عام 2023 المقبل.

ودوما ما يتم صرف المعاشات في هذا الموعد للمواطنين والمواطنات، حيث من خلال مكاتب البريد والبنوك يمكن الحصول على المعاش، بالإضافة إلى محافظ فودافون كاش، مع العلم أنه يمكن صرف المعاش بالفيزا في الإجازات الرسمية من آلات الصراف الآلي.