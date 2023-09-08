ما هو الموعد والقنوات الناقلة و أسماء المرشحين للكرة الذهبية 2023؟.. أعرف كل التفاصيل

عشاق الساحرة المستديرة ومتابعي الأحداث الرياضية في كل مكان بالعالم يبحثون في الوقت الحالي عن أسماء المرشحين للكرة الذهبية 2023، حيث من المقرر أن يتم الإعلان عن أسماء المرشحين للحصول على هذه الجائزة، حيث الجائزة الأشهر للاعبي كرة القدم في العالم، وفي تقرير اليوم نوضح لكم أبرز المعلومات عن هذه الجائزة ومن هم المرشحين لها.

أسماء المرشحين للكرة الذهبية 2023

من المفترض أن يتم اليوم الأربعاء السادس من شهر سبتمبر من عام 2023 الإعلان عن جميع اللاعبين المرشحين للحصول على جائزة الكرة الذهبية من عام 2023، حيث التتويج بالجائزة في باريس في شهر نوفمبر المقبل، ومتوقع أن يكون المرشحين للحصول على هذه الجائزة على النحو التالي:

ليونيل ميسي.

إيرلينغ هالاند.

كيليان مبابي.

فينيسوس حونيور.

كيفن دي بروين.

إلكاي غوندوغان.

فيكتور أوسيمين.

رودري.

روبرت ليفاندوفسكي.

جوليان ألفاريز.

جائزة الكرة الذهبية للعام 2023

وضحنا لكم قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2023، وبالنسبة لهذه الجائزة فهي جائزة يتم تقديمها لعدد من اللاعبين سنويًا، حيث عبارة عن كرة ذهبية يتم تقديمها لحراس المرمي وأفضل اللاعبين من الرجال والنساء، وهي مسابقة فريدة من نوعها، وتقوم مجلة فرانس فوتبول بدعم هذه الجائزة وتقديمها للاعبين، والجدير بالذكر أن يتم اختيار اللاعبين بناء على تصويت من عدد كبير من كبار اللاعبين والإعلاميين والنقاد والمحررين وكبار العاملين في هذه المجلة، لذا انتظروا الحفل في شهر نوفمبر القادم كما يحدث بكل عام وستتعرفون على الفائزين بهذه الجائزة سواء للرجال أو السيدات.