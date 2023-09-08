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تحميل كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 “من هنـــا”
الكثير من المواطنين والمواطنات بالعراق المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية يتساءلون في الوقت الحالي عن رابط كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023، وكذلك كيفية الاستعلام عن المشمولين في هذه الرعاية، وفي تقرير اليوم نوضح لكم طريقة التعرف على قائمة هؤلاء المشمولين، ففضلًا تابعوا معنا.
كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023
بكل سهولة يمكن للمواطنين المسجلين في برنامج الرعاية الاجتماعية الاطلاع ورؤية المشمولين بالرعاية من خلال اتباع عدد من الخطوات، تأتي على الترتيب التالي:
- عليك أن تقوم بزيارة موقع وزارة العمل العراقية الموجودة على شبكة الإنترنت.https://www.molsa.gov.iq/verify/index.php?url=/
- سيتم توجيهك إلى منصة مظلتي التابعة للوزارة، ومن ثم انقر على برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق.
- حدد رقم الوجبة وهي الوجبة الأخيرة.
- بعدها سيظهر أمامك كشوفات المواطنين والمواطنات المشمولين بالرعاية لهذه الوجبة.
شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2023
وضحنا لكم رابط كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 وطريقة الاستعلام عن المقبولين، وبالنسبة للمشمولين في هذه الرعاية فهي على الشروط التالي:
- ينبغي أن يكون المواطن عراقي الجنسية ومقيم داخل الأراضي العراقية.
- يجب أن يكون عدد الأفراد في الأسرة أربع أفراد وأكثر من ذلك العدد.
- يجب أن يكون المواطن مسجل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق.
- يجب أن تقوم برفع كل الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على هذه الرعاية.
- ينبغي ألا يمتلك المتقدم أي عقارات ذات أصول مرتفعة.
- ينبغي أن يكون المتقدم من الأسر الفقيرة التي لا تمتلك دخل شهري ثابت.