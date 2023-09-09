زيادة المرتبات والمعاشات 450 جنيه لكافة المستفيدين مع بداية الشهر القادم .. الحكومة توضح حقيقة الأمر

زيادة المرتبات والمعاشات 450 جنيه، في الساعات الأخيرة، انتشرت العديد من التقارير عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول احتمال زيادة المعاشات والرواتب للموظفين والمتقاعدين في الأيام القادمة. وبناءً على هذه التقارير، يتوقع أن تصل الزيادة إلى نسبة تقدر بحوالي 15% للموظفين ومستفيدي المعاشات. يعادل ذلك تقريبًا 450 جنيهًا لكل فرد مستحق، ويأتي هذا في سياق تنفيذ مقترح سابق من الحكومة تمت الموافقة عليه في أبريل الماضي. وجاء هذا التدبير تلبيةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف دعم الطبقات الاقتصادية الضعيفة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية التي تواجه البلاد.

زيادة المرتبات والمعاشات 450 جنيه

انتشرت بعض الشائعات حول زيادة المرتبات والمعاشات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن لم يتم تأكيد هذا الخبر حتى الآن من قبل مصدر رسمي في الحكومة. هذا الوضع أثار حالة من الارتباك والجدل بين فئات مثل الموظفين وأصحاب المعاشات.

زيادة المرتبات والمعاشات 450 جنيه تجدر الإشارة إلى أهمية الحصول على الأخبار من مصادر رسمية وتجنب المصادر المشبوهة التي تنشر تلك الشائعات. تلك المواقع تستفيد من الأوضاع الاقتصادية الصعبة لجذب المزيد من الانتباه والمشاهدات، ولهذا يُشجع دائمًا على الاعتماد على مصادر موثوقة للأخبار.

تبكير صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

أعلنت وزارة المالية عن تقديم موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر بهدف تمكين أولياء الأمور من التجهيز لاقتناء المستلزمات المدرسية استعداداً لبداية العام الدراسي الجديد.

زيادة المرتبات والمعاشات 450 جنيه وتأتي هذه الخطوة استجابة للجدول الزمني الذي وضعته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث من المقرر أن يبدأ العام الدراسي في 30 سبتمبر الجاري، وأيضاً في إطار الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في 26 من الشهر الحالي. وبهذا الإجراء، تحرص الحكومة على تيسير الأمور للمواطنين قبيل بدء الفصل الدراسي والاحتفال بالمناسبة الدينية.

حقيقة زيادة المعاشات الفترة القادمة

أكدت هيئة التأمينات الاجتماعية أنه لن يتم زيادة المعاشات في الفترة المقبلة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لعام 2019

لا زيادة المرتبات والمعاشات 450 جنيه ينص القانون في المادة 35 على زيادة المعاشات في 30 من كل عام بنسبة تعادل التضخم، لكن بحد أقصى لنسبة زيادة 15%. هذا بشرط أن تكون الزيادة في المعاش أقل من نسبة الزيادة المتعلقة بأجور الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام. تجدر الإشارة إلى أن زيادة المعاشات بنسبة 15% تم تنفيذها في شهر أبريل بدلاً من يوليو بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.