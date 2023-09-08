«دا لو بجد هنزغرط ».. جهات حكومية تصرف مكافآت للموظفين قبل المدارس.. وزارة المالية تكشف الأمر

جهات حكومية تصرف مكافآت للموظفين قبل المدارس، في سياق تعزيز الدعم للمواطنين، وبخاصة مع اقتراب موعد بدء العام الدراسي، هل تتخذ بعض المؤسسات الحكومية قرار صرف منح ومكافآت للموظفين بهدف تلبية احتياجات الفصل الدراسي الجديد، حيث تسعى جماهير كبيرة من المواطنين إلى معرفة موعد بدء العام الدراسي للعام 2023 – 2024 لمختلف المراحل التعليمية، ومن الجدير بالذكر أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى التقارير التي تم تداولها عبر بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس للعام الدراسي الجديد 2023/2024.

جهات حكومية تصرف مكافآت للموظفين

من المعروف أن يبدأ العام الدراسي للجامعات والمدارس في سبتمبر/أكتوبر 2024، بعد مضي حوالي 40 يومًا من الآن، يجب الإشارة إلى أن بداية العام الدراسي قد تختلف بالنسبة لبعض المدارس والجامعات التي تعتمد نظمًا تعليمية خاصة، اما بالحديث عن حقيقة ان هناك بعض جهات حكومية تصرف مكافآت للموظفين قبل بدء العام الدراسي الجديد فلا صحة لهذا الأمر، حيث حدث هذا الامر في عام 2021 اثناء فترة انتشار مرض كورونا ومرورا بالازمة الصعبة الماضية، وتابعونا لمزيد من الاخبار التي تحمل كافة المصداقية.

موعد انتهاء العام الدراسي

يمتد العام الدراسي الجديد لعام 2023/2024 حتى السبت، الموافق 8 يونيو 2024. ستبدأ جميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية والخاصة، بما في ذلك المدارس الرسمية والرسمية للغات، في نفس الوقت. كما سيتم بدء عطلة نصف العام الدراسي اعتبارًا من 27 يناير 2024.

بعدما بينا حقيقة جهات حكومية تصرف مكافآت للموظفين قبل المدارس، فيما يتعلق ببداية العام الدراسي في المدارس الدولية، يتاح للمؤسسات التعليمية الدولية الرغبة في بدء العام الدراسي للسنة 2023/2024 مبكرًا، اعتبارًا من الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الحالي. وللقيام بذلك، يجب تقديم طلب إلى وزارة التربية والتعليم للحصول على الموافقة الضرورية.