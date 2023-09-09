اخيرا تحديد موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي .. الوزارة تعلن عن خبر سار لكافة الشعب “ساعتك ورا 60”

موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي، بهدف الحفاظ على مصادر الطاقة المتنوعة مثل الكهرباء، والبنزين، والسولار، والغاز. وفي هذا السياق، تم تقديم الساعة الرسمية بمقدار 60 دقيقة مع بداية موسم الربيع. هذا الإجراء الفريد يشمل تغيير التوقيت الرسمي مرتين سنويًا في البلاد أو المحافظة، حيث يتم ضبط عقارب الساعة مُسبقًا بستين دقيقة في بداية فصل الربيع، بينما يتم استعادة التوقيت العادي أو التوقيت الشتوي في فصل الخريف.

موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي

سيبدأ موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي في مصر في الساعة الثانية عشرة صباحًا من الخميس الأخير لشهر أكتوبر من كل عام، وفقًا لقرار مجلس الوزراء المصري رقم 182 لسنة 2008. وسيشمل هذا التوقيت تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة، من الساعة الثانية عشرة صباحًا إلى الساعة الواحدة صباحًا، في إبريل الماضي، اتخذ مجلس الوزراء قرارًا فريدًا بالعودة إلى تطبيق قانون العمل بالتوقيت الصيفي بعد مرور 7 سنوات من تعليقه.

تنقضي فترة تنفيذ التوقيت الصيفي لعام 2023، وتنطلق فترة التوقيت الشتوي حيث يتم تأخير الساعة بالكامل لمدة 60 دقيقة. سيستمر العمل بهذا التوقيت الشتوي طوال فصل الشتاء، وهذا يأتي بعد أن تم تطبيق التوقيت الصيفي لمدة 6 أشهر، وفقًا لقرار مجلس الوزراء.

موعد انتهاء فصل الصيف

تنبأت خبراء الأرصاد الجوية بأن فصل الصيف لعام 2023 سينتهي يوم الجمعة، 22 سبتمبر 2023، مما سيترتب عليه انخفاض في درجات الحرارة وبداية فصل الخريف، موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي يتميز هذا الفصل بانخفاض درجات الحرارة وتقليل نسبة الرطوبة، وسيستمر لمدة 3 أشهر قبل أن يبدأ فصل الشتاء، الذي يتميز بطقس بارد وانخفاض حاد في درجات الحرارة. تجدر الإشارة إلى أن مصر شهدت اعتدالًا في درجات الحرارة منذ أغسطس 2023 بعد فترة حارة نتيجة للموجة الحارة والمنخفض الخماسيني.