اشتري وخزني براحتك.. أسعار الدواجن اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023 في الأسواق بكم كرتونة البيض

أسعار الدواجن اليوم، نتناول من خلال هذا المقال أبرز المعلومات وأدق التفاصيل حول التحديثات التي تمت اليوم على أسعار الدواجن وذلك من خلال البورصة الرئيسية وما تم التعامل من خلاله من تحديد سعر الكيلو جرام لكل نوع من أنواع الدواجن الأكثر مبيعا وطلبا في الأسواق حيث يتابع هذه التفاصيل بشكل يومي ومستمر أغلب المواطنين في كل المحافظات والأشخاص من العاملين في هذا المجال وإليكم بالتفصيل أبرز المعلومات حول مستوى تراجع الأسعار اليوم.

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023

استقرت الأسعار الخاصة بالدواجن وكذلك أسعار البيض من كل الأنواع وذلك يوم السابع من شهر سبتمبر يوم الخميس في داخل كل الأسواق وكذلك في البورصة المحلية، وإليكم فيما يلي أسعار أبرز الأنواع التي يتم طلبها بشكل يومي بكميات كبيرة ويتم ضخها بأعداد كبيرة في السوق الاستهلاكية.

أسعار الدواجن البيضاء

تراجع السعر الخاص بالكيلو جرام من الدواجن البيضاء بقيمة 5 جنيه مصري ويصل مبلغ سعر الكيلو في البورصة الرئيسية اليوم بداية التعاملات إلى 55 جنيه

اسعار الدواجن الأمهات

الدواجن الأمهات متاحة بسعر 55 جنيه للكيلو جرام وذلك في البورصة المحلية وفي المزارع فمن المعروف أنها متاحة بسعر أرخص في المزارع عدة جنيهات من سبعة إلى ثمانية جنيه مصري، وبذلك تصل إلى المستهلك بسعر ما بين 62 وحتى 63 جنيه على الكيلو جرام الواحد.

أسعار الدواجن البلدي

الدواجن البلدي متاحة في الأسواق التجارية بسعر 118 جنيه مصري بينما تعلن عنه البورصة الرئيسية اليوم بسعر 112 جنيه مصري.

أسعار أجزاء الدجاج اليوم

يبلغ سعر الكيلو من البانيه قيمة 155 جنيه مصري وفي بعض الأسواق يباع ب 160 جنيه للكيلو.

سعر كيلو جرام الواحد من الأوراك 75 جنيه مصري.

سعر 1 كيلو من الدبابيس 70 جنيه مصري.

يبلغ سعر الكيلو من الأجنحة في الأسواق الاستهلاكية 55 جنيه مصري.

سعر البط بالأسواق المحلية

يصل السعر الخاص بالكيلو من البط البلدي إلى 100 جنيه بالأسواق الشعبية بينما البط المولار يباع ب 85 جنيه مصري، وكذلك الكيلو من البط الفرنساوي بسعر 75 جنيه مصري.