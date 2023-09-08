الدهب اتهبل على أول النهار.. ارتفاع خرافي في أسعار الذهب وإثارة الجدل في محلات الصاغة

ارتفعت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 8 سبتمبر 2023، في الكثير من المحلات وأسواق الصاغة المختلفة، بعد أن تراجع في الأيام القليلة الماضية، حيث إن سعر الذهب ليس له سعر ثابت بكل في بعض الأحيان يرتفع بشكل ملحوظ، والبعض الأخر يظل كما هو في حالة استقرار، إضافة إلى أن انخفاضه في الفترة الماضية، جاء بسبب قرارات مجلس الوزراء بشأن إعفاء الذهب من الجمارك والضرائب لجميع الراغبين في اقتناء الذهب من الخارج.

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الجمعة

جاءت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الجمعة، وفقًا للنحو التالي:-

وصل سعر الذهب عيار 14 ليسجل نحو 1480 جنيه.

في حين أن سعر الذهب عيار 18 بلغ نحو 1902.75 جنيه.

كما أن سعر الذهب وصل في تعاملات اليوم الجمعة 2220 جنيهًا.

إضافة إلى سعر الذهب عيار 24 بلغ 2537.25 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب اليوم

وفي تعاملات اليوم الجمعة، وصل سعر الجنيه الذهب الذي يصل وزنه إلى 8 جرامات ليسجل نحو 17760 جنيهًا، وذلك بزيادة بلغت نحو 20 جنيهًا عن تعاملات أمس الخميس 7 سبتمبر، مما عمل ذلك على إثارة الجدل داخل أسواق ومحلات الصاغة المختلفة، هذا وأن سعر الذهب العالمي ارتفع لليوم الثالث على التواصل وصل عيار 24 إلى نحو 1.924 جنيهًا، أي بما يعادل نحو 50 دولار في تعاملات اليوم الجمعة الموافق 8 سبتمبر 2023، ونسبة الارتفاع في الأسعار وصلت إلى 25%.

هناك توقعات بأن تشهد أسعار الذهب ارتفاعًا جديدًا في الفترة المقبلة، مما يؤثر ذلك على سوق الصاغة ويعمل على غضب المواطنين.