 أعمل عمره بـ 4000 جنيه وانت في بيتك.. عمره للبيع ومناسك على البيعة

انتشر فيديو لداعية مصري مؤخرًا، أثار جدلاً كبيرًا في الأيام القليلة الماضية، بعد أن قام بالترويج لعمرة بـ 4000 جنيه وذلك بالنيابة على المتوفين والعاجزين وغير ذلك من الأشخاص الغير قادرين على أداءها، والوصول إلى مكة المكرمة من أجل تلبية العمرة، ليظهر الداعية أمير منير، وهو يدعو جميع المسلمين الغير قادرين على تلبية مناسك العمرة، بأن يقوم بدفع 4000 جنيه مقابل العمرة بالوكالة، وذلك عبر استخدام تطبيق إلكتروني أتاحه الداعية لهم، ويسمح لجميع المواطنين بالتسجيل واختيار واحدة من الطرق الثلاثة المتاحة من أجل أداء العمرة.

عمره بالوكالة بـ 4000 جنيه

وبعد أن انتشر هذا الفيديو بسرعة كبيرة، تسبب في ذعر العديد من المتابعين على صفحته على الفيس بوك، الذي وصل عددهم إلى 8 مليون شخص، بلبة واسعة، وتعرض الداعية خلالها إلى انتقادات وانهالت التعليقات بالسخرية الفجة، بعد ما سمعوا ما دار من الحديث في الفيديو، مما اعتبره بعض الأشخاص بأن أسلوب جديد من أساليب النصب التي تجذب العديد من الأموال الباهظة، نظرًا لقلة التكلفة.

حذف فيديو عمره بالوكالة بـ 4000 جنيه

بعد أن انهالت كل هذه التعليقات، قام الداعية أمير منير بحذف الفيديو نهائيًا عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، بناءً على طلب من الشركة السعودية صاحبة التطبيق، الذي تواصلت معه وطلبت منه ذلك خوفًا عليه وعلى عمله، وأثار الجدل وقتها بطرح العديد من التساؤلات عبر المنصات الرقمية لمعرفة حقيقة الأمر، ومعرفة ما إذا كان جائز دينيًا، أم مجرد ترويج لجذب المزيد من الجنيهات.