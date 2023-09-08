اشتري وخزني براحتك يا ست الكل.. أسعار الدواجن برخص التراب في تعاملات اليوم الجمعة

استقرت أسعار الدواجن والبيض في بداية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 8 سبتمبر 2023، بعد أن شهدت ارتفاعًا طفيفًا في الفترة القليلة الماضية على مستوى الجمهورية، حيث إن سعر كيلو الدواجن البيضاء بلغ نحو 66 جنيه، كما أن سعر كيلو الدواجن البلدي وصل إلى 116 جنيه للكيلو الواحد، فضلاً عن أن الأسعار تختلف من محل إلى أخر ومن محافظة لأخرة، وفقًا لما تقوم بتحديده.

أسعار الدواجن والبيض اليوم

وفي تعاملات اليوم وصل سعر كرتونه البيض الأبيض لتسجل نحو 110 جنيه، فضلاً عن أن سعر كرتونه البيض الأحمر بلغت نحو 112 جنيه، إضافة إلى أن سعر كرتونه البيض البلدي سجل نحو 125 جنيه، حيث إن أسعار البيض تختلف اختلافًا طفيفًا من محافظة إلى أخرى، وفقًا لتكلفة المصاريف الخاصة بالشحن والمواصلات، ويترتب عليه كذلك أسعار الأعلاف التي تختلف من منطقة إلى أخرى.

أسباب تراجع أسعار الفراخ اليوم الجمعة

يذكر أن أسعار الفراخ والبيض، شهد تراجعًا ملحوظ في الأيام القليلة الماضية، بعد أن واجهة موجة ارتفاع كبيرة عملت على ذعر وغضب الكثير من المواطنين، والراغبين في شراء الدواجن، وذلك بسبب عدم توافر الأعلاف وارتفاع أسعارها بشكل غير طبيعي، إضافة إلى أن أزمة الدولار الذي أثرت على سوق الدواجن في مصر، لكن بعد الإفراج عن كميات كبيرة من الأعلاف بدأت الأسعار في التذبذب مرة أخرى، لتعود إلى طبيعتها من جديد في السوق، ومن المتوقع أن تشهد ارتفاعًا أكثر في الفترة القليلة القادمة، حتى يجد المواطنين ما يحتا جونه بأسعار تتناسب مع الجميع.