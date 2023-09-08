“الغدا فراخ” اسعار الفراخ اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023 في الأسواق

شهدت اسعار الفراخ اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023 ، انخفاضاً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم في عدد كبير من محافظات الجمهورية، ليعد اليوم الثالث الذي تشهد فيه أسعار الفراخ انخفاض محلوظ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على اسعار الفراخ اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023 .

اسعار الفراخ اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023

حيث تعد الفراخ مكون أساسي في مائدة الأسرة المصرية، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن اسعار الفراخ اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023، وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية ….

سعر كيلو الفراخ البيضاء بلغ 58 و 59 جنيه.

سعر كيلو فراخ امهات 54 و 55 جنيه .

أما سعر كيلو الفراخ البلدي 99 جنيه.

سعر كيلو فراخ ساسو 79 جنيه و80 جنيه.

سعر كيلو البط البلدي 100 جنيه.

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي قد أعلنت في الفترة الأخيرة عن إجمالي عدد إنتاج القطاع التجاري من الدواجن والذي تخطى الـ 1.4 مليار طائر، أما القطاع الريفي فقد خطى انتاجه 320 مليون دجاجة.

أسعار البيض اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023

فيما سجل سعر كرتونة البيض الأبيض 115 جنيه لتصل إلى المستهلك بـ 122 جنيه.

أما سعر البيض الأحمر فقد وصل 117 جنيه للكرتونة، لتصل إلى المستهلك بحوالي 124 جنيه.

فيما سجلت كرتون البلدي 126 جنيه لتصل إلى المستهلك بـ 150 جنيه.

سعر البانيه اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023

أما عن أسعار البانيه فقد تراوح سعرها في الاسواق بين 150 إلى 160 جنيه للكيلو .

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

فيما جاء سعر الكتكوت الأبيض بين 16 و 17 جنيه .

سعر الكتكوت الساسو