molsa.gov.iq الان هنـــــا..رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 فى العراق عبر موقع وزارة العمل

Pdf اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الصادرة من قبل وزارة العمل في العراق والتى ستقوم قريبًا بالإعلان عن كشوف أسماء المواطنين الذين يستحقون الدعم من خلال برنامج الرعاية الاجتماعية، وتم فتح فترة التقديم في وقت سابق، وقدم حوالي 300 ألف مواطن عراقي طلبات لتقييم حالتهم المادية واحتمالية استحقاقهم للدعم،و من المتوقع أن يكون رابط كشوف الأسماء متاحًا قريبًا، وسيتم الإعلان عنه بشكل رسمي من قبل الوزارة. يعتبر هذا الرابط من بين النتائج الأكثر بحثًا في محرك البحث جوجل في العراق.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق

يمكن الحصول على كشوف أسماء الأفراد الذين يستحقون الدعم من خلال برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق عن طريق زيارة موقع وزارة العمل في العراق، ونظرا للطلب الكبير على رابط الكشوف في محرك البحث جوجل، قامت الوزارة بتوفير رابط خاص يمكن استخدامه للتحقق من الأسماء،و يتطلب الاستعلام عن الأسماء الرباعية ورقم الهوية الوطنية للأفراد،و يتم تقديم الدعم المالي للأسر المحتاجة فقط من خلال الرابط الرسمي للوزارة في جميع محافظات العراق.

رابط استخراج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق

في الوقت الحالي، تقوم وزارة العمل في العراق بمراجعة الأوراق والطلبات المقدمة من المواطنين المؤهلين للحصول على الدعم الاجتماعي، وبعد الانتهاء من هذه المراجعة، ستتم رفع كشوف أسماء المستحقين للدعم على الموقع الرسمي، وللاستعلام عن الكشوف، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة العمل في العراق .

. حدد خيار الاستعلام عن كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

قم بإدخال اسمك الرباعي في الحقل المخصص للاسم، وأيضًا أدخل رقم هويتك في الحقل المخصص لرقم الهوية.

انقر على زر الاستعلام للحصول على النتائج.

شروط الحصول على الدعم الاجتماعي في العراق.

يتوجب توفر بعض الشروط لاستحقاق الدعم في العراق، وتشمل ما يلي:

1. يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية العراقية.

2. يجب أن يكون قد سجل نفسه في إدارة الشؤون الاجتماعية سابقاً.

3. يجب أن يقدم البيانات الشخصية بشكل صحيح ودقيق.

4. يجب ألا يكون للفرد أي أصول عقارية ذات قيمة عالية.

5. يتعين على الشخص تقديم جميع المستندات والأوراق المطلوبة.