صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.. الحكومة تُعلن رسميًا أخر تطورات متأخرات المعاشات وموعد صرفها

أصبحت مسألة العلاوات الخمس من بين أكثر المواضيع التي يبحث عنها عدد كبير من المواطنين في الفترة الحالية، نظرًا لأهميتها الكبيرة، حيث إن الحكومة تهتم اهتماما بالغًا بصرف هذه العلاوات لجميع أصحاب المعاشات، وذلك بنسبة وصلت إلى 80% من قيمة أخر 5 علاوات تم الحصول عليها مؤخرًا، فضلاً عن أنه يوم 21 أغسطس قامت المحكمة بمناقشة هذه القضية، وطالبت وزارة المالية بتدبير الموارد المالية اللازمة من أجل صرف العاوات الخمس لجميع أصحاب المعاشات.

صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

وفي نفس السياق، تم رفع الدعوى الجديدة لصرف العلاوات الخمس لجميع أصحاب المعاشات وخاصة الفئات المستهدفة من أجل الحصول عليها بكل سهولة، وهذه الفئة تشمل جميع المستفيدين الذين لم يحصلوا على العلاوات الخمس وفقًا للقانون الصادر عن مجلس النواب، وهي التي تم صرف العلاوات لها في 2020، كما تستهدف كذلك جميع أصحاب المعاشات الذين لم يصرفوا المعاشات في بدءًا من شهر يونيو عام 1987 إلى شهر يونيو 2006.

أخر أخبار صرف العلاوات الخمس لجميع أصحاب المعاشات

ومن المتوقع أن يتم العمل على صرف جميع المستحقات المالية التي تتمثل في العلاوات الخمس في الفترة القليلة المقبلة، وذلك من أجل أن يحصل عليها جميع أصحاب المعاشات، إضافة إلى أنها وصلت لنحو 80% من قيمة أخر 5 علاوات لم تضم إلى الأجر الأساسي، فضلاً عن أن الحكومة بكافة أجهزة في سبيل توفير كل سبل الدعم التي يبحث عنها المواطنين خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم بالوقت الحالي.