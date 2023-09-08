spa.gov.iq أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية بالعراق عبر منصة مظلتي الوجبة الأخيرة

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية، والتي أعلنت عنها منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية توفيراً على عدد كبير من المواطنين وتجنب الذهاب إلى المكاتب والهيئات الحكومية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية العراق 2023…

أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية

ويمكنكم الآن الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 من خلال رابط منصة مظلتي والتي تعد الجهة المسؤولة عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 العراق ..

في البداية يجب الدخول على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .

أو الدخول على منصة مظلتي الالكترونية.

ادخل رقم الهوية الوطنية للمواطن في الخانة الموضحة امامك.

ادخل الكود الموجود في المربع .

بعد الدخول على الصفحة الرئيسية.

انقر على تنزيل ملفات المشمولين.

بعد ذلك ابحث عن الاسم المراد الاستعلام عنه من خلال قائمة البحث.

بعد التأكد من وجود الاسم يجب التأكد جيداً من تاريخ الميلاد.

وبعد اتباع الخطوات السابقة سوف يتمكن المواطن من الإطلاع على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023، والتي تعد من اهم برامج الدعم التي تقدمها الحكومة العراقية لعدد كبير من الاسر العراقية والغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة وشراء ما يلزمهم من سلع ومواد غذائية.

شروط الحصول علي الرعاية الإجتماعية بالعراق 2023