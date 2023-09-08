“الحكومة ظبطت الاسعار” اسعار السجائر اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023

شهدت اسعار السجائر اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023 انخفاضاً ملحوظاً بعد الحملة التي أعلنت عنها الحكومة المصرية في الأسواق لضبط اسعار السجائر التي تزايد سعرها إلى الضعف وأكثر، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على اسعار السجائر اليوم بعد الإنخفاض الملحوظ التي تشهده خلال الساعات الأخيرة من صباح اليوم ….

اسعار السجائر اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023

حيث يبحث عدد كبير من الأشخاص في شتى المحافظات عن اسعار السجائر اليوم في السوق المحلي، والتي شهدت انخفاضاً ملحوظاً خلال الأيام الأخيرة وهذا ما أثار جدلاً كبيراً بين المدخنين في الشارع المصري إلا أن الحكومة أعلنت عن ضبط اسعار السجائر في السوق المحلي والحد من المبالغة في رفع الاسعار وجشع التجار، خاصة بعدما أعلنت شركة الشرقية للدخان عن أنها تقوم بتوزيع السجائر على الموزعين بالثمن المدون على العلبة دون اضافة أي زيادة وأن التجار هم السبب الرئيسي في زيادة اسعار السجائر.

أسعار السجائر الجديدة في مصر 2023

سعر علبة سجائر مونديال لايت: 24 جنيهًا

سعر علبة سجائر كليوباترا بلاك ليبول: 24 جنيهًا

سعر علبة سجائر مونديال سويتش بلو بيري: 24 جنيهًا

سعر علبة سجائر مونديال سويتش منتول: 24 جنيهًا

سعر علبة سجائر بلمونت: 24 جنيهًا

سعر علبة سجائر كليوباترا كوين سوفت: 24 جنيهًا

سعر علبة سجائر كليوباترا بوكس أبيض: 24 جنيهًا

سعر علبة سجائر مونديال أحمر: 24 جنيهًا

سعر علبة سجائر مونديال أزرق: 24 جنيهًا

أسعار السجائر المستوردة في مصر 2023

وعلى الرغم من التغيرات الاقتصادية التي تشهدها عدد من الدول العربية، والتي تسببت في اسعار السجائر المستوردة من وقت إلى آخر ، وجاءت اسعار السجائر المستوردة كالتالي: