مشاهدة مسلسل سفاح الجيزة الحلقة السادسة 6 مجانا ايجي بست EgyBest الأصلي، مسلسل سفاح الجيزة الحلقة السادسة، حقق هذا المسلسل أعلى نسب مشاهدة منذ عرض أولى حلقاته، الذي يقوم ببطولته الفنان الشاب “أحمد فهمي والذي يجسد شخصية سفاح الجيزة وهي قصة حقيقية وقعت أحداثها في مصر خلال السنوات الأخيرة، إلا أن الحلقة الخامسة حققت جدلاً كبيراً بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي .

مشاهدة مسلسل سفاح الجيزة الحلقة السادسة 6

وبدأت عمليات البحث تتزايد عن الحلقة الجديدة من مسلسل سفاح الجيزة شهدت الكثير من الأحداث الشيقة، حيث يظهر الفنان أحمد فهمي بشخصية”جابر” السفاح الذي ظهر في مشهد بعد ان قبل دعوة والدته للحضور للمنزل، وبعد أن جلس “جابر” وتحدث مع والدته ليتفاجئ أنها اكتشفت امره وبدأت تسأله عن مكان الجثث، حيث اكتشفت والدة السفاح جرائمه بعد أن اختفت فادية التي تعمل خادمة لها، والتي أنهى جابر حياتها في الحلقات الماضية بعد أن أعطته مبلغ 40 الف جنيه ثم بدأت تطلب منه الارباح.

وكان جابر قد خطط لقنل فادية بعد أن استولى على المصنع وقرر التخلص من فادية ودفن جثتها ، ولم يتمكن أحد من العثور عليها وظن الجميع أنها هربت مع شاب إلا أن والدة السفاح لم تصدق هذه القصة .

وفي نهاية المشهد يسأل جابر والدته “كلتي؟” وهنا توقع جميع المشاهدين أنه سوف يقوم بقتل أمه .

موعد عرض مسلسل سفاح الجيزة