“مبروك على اللي سجل” رابط اضافة المواليد على بطاقة التموين 2023 |موقع مصر الرقمية

رابط اضافة المواليد على بطاقة التموين 2023، يبحث عدد كبير من المواطنين عن الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه وزارة التموين والتجارة الداخلية والذي من خلاله يستطيع المواطن اضافة المواليد على بطاقة التموين بكل سهولة دون الحاجة إلى الخروج من المنزل، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها مصر من ارتفاع درجات الحرارة وأخبار عن انتشار متحور جديد لفيروس كورونا المستجد، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط اضافة المواليد على بطاقة التموين …

رابط اضافة المواليد على بطاقة التموين 2023

حيث يهتم عدد كبير من المواطنين من شتى أنحاء الجمهورية الإطلاع علىرابط اضافة المواليد على بطاقة التموين 2023 التي أعلن عنه الدكتور”علي المصيلحي” الذي يشغل منصب وزير التموين والتجارة الداخلية، تيسيراً على المواطنين واستخدم التقنية الحديثة في إنهاء العديد من الخدمات الالكترونية من داخل المنزل وتجنب الإزدحام في مكاتب التموين والهيئات الحكومية، وقد صرح “المصيلحي” أن خدمة إضافة المواليد سوف تكون متاحة فقط لعدد من الفئات وهي:

الفئات المستحقة لاضافة المواليد على بطاقة التموين

ابناء الارامل والمطلقات .

أبناء أصحاب كارت تكافل وكرامة .

أبناء الشهداء.

الأشخاص الحاملين لكارت الخدمات المتكاملة.

أبناء أصحاب المعاشات الأقل من 2500 جنيه.

أبناء العاملين في القطاع العام أو الخاص لمن يصل راتبه 3000 جنيه شهرياً.

خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين