ضبط تردد قناة كراميش الجديد 2023 لمشاهدة أجمل اغاني الاطفال

يمثل تردد قناة كراميش الجديد 2023 أحدث الترددات التي ازداد البحث عنها خلال الساعات الماضية ، وذلك يرجع إلى أنها من أهم القنوات الشهيرة المحببة للأطفال، وتأسست لأول مرة في الأردن في 15 فبراير 2009 حيث تتميز بتقديم الغناء والموسيقى للأطفال، وقد قام العديد من المطربين المشهورين بإصدار أعمالهم عبر هذه القناة، إلى جانب البرامج الترفيهية التي تعرضها القناة، كما تهتم بعرض البرامج التعليمية والتثقيفية التي تشجع على العادات الصحية مثل النظافة، بالإضافة إلى ذلك تقدم دورات دينية مبسطة مخصصة للأطفال، ولهذا حظيت بشعبية كبيرة بين الأطفال والآباء والأمهات، وسوف نستعرض أحدث تردد لها وصل إلينا من إدارة هذه القناة.

تردد قناة كراميش الجديد 2023

يمكن تنزيل تردد قناة كراميش الجديد 2023 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، فهي متاحة على جميع الأقمار الصناعية، وهذا ما سعت إليه إدارة القناة وذلك لأنها تقدم محتوى ترفيهيا وبرامج هادفة للشباب سواء كانت أغاني أو برامج تهدف إلى تحسين سلوكهم.

وإليك ترددها على القمر الصناعي نايل سات بالمعلومات التالية:

التردد: 11603

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

وبينما تردد القناة على عرب سات يكون على النحو التالي:

التردد: 11390.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز:27500

معامل تصحيح الخطأ:⅚

تقوم إدارة القناة بتحديث محتواها بصورة مستمرة مما يتيح للشباب متابعتها والاستمتاع بمحتواها وترفيهها بشكل مستمر.

مميزات قناة كراميش

وبعد أن استعرضنا تردد قناة كراميش الجديد 2023 ننتقل إلى الحديث عن مميزات القناة التي تتمثل في الآتي: