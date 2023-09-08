pdf نتائج اعتراضات السادس الاعدادي بالاسم 2023 عبر موقع نتائجنا الوزاري في جميع المحافظات

تصدرت نتائج اعتراضات السادس الاعدادي بالاسم 2023 محركات البحث جوجل خلال الآونة الأخيرة وخاصة بعد إعلان نتائج الصف السادس الإعدادي، وتم فتح باب التقديم للاعتراض على هذه النتائج في جميع المحافظات بالعراق من خلال المديريات العامة للتربية في جميع المحافظات، والجدير بالذكر حاليًا أن الوزارة تستعد للكشف عن نتائج هذه الاعتراضات، ومن المؤكد أنها ستكون متاحة إلكترونيًا عبر موقع نتائجنا.

نتائج اعتراضات السادس الاعدادي بالاسم 2023

كشفت وزارة التربية والتعليم بالعراق عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي بالاسم 2023 في بعض المحافظات العراقية، وذلك بعد الانتهاء من عملية مراجعة أوراق الطلاب بمنتهى الدقة من قبل لجنة مختصة من قبل الوزارة التي بذلت قصارى جهدها في إعادة تصحيح الأوراق من أجل التأكد من إعطاء كل طالب حقه على الوجه الأمثل، ويجدر بنا الإشارة إلى أنه تم فتح باب التظلمات لهذه المرحلة بداية من 13 أغسطس واستمرت لمدة أسبوع، وفي المقابل ينبغي على الطالب دفع قيمة رسوم الاعتراضات قدرها 3000 دينار للمادة الواحدة.

خطوات الاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي بالاسم 2023

أتاحت الوزارة إمكانية الاطلاع على نتائج اعتراضات السادس الاعدادي بالاسم 2023عبر موقع “نتائجنا”، والذي يقدم النتائج بصيغة PDF حسب المحافظة والاسم، ويتعين عليك عزيزي الطالب اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن النتائج:

زيارة صفحة موقع نتائجنا.

انقر على نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023.

حدد المحافظة التي تنتسب إليها من القائمة.

انقر على “تحميل الملف” للعثور على نتيجة الاعتراض.

انتظر حتى يتم تحميل الكشوف.

ابحث في الملف باستخدام الاسم.

هذه الخطوات ستمكنك من العثور على هذه النتائج بسهولة عبر موقع “نتائجنا”، والجدير بالذكر أنه في حالة وجود درجات للطلاب أثناء مراجعة أوراقهم يتم احتساب درجاتهم كاملة، ونتمنى للجميع النجاح والتوفيق.