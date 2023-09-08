نتيجة منحة الزوجة والأبناء في ليبيا بالرقم القومي 2023 وزارة الشؤون الاجتماعية

صرحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن انه سيتم فتح باب التسجيل بمنحة الزوجة والابناء في ليبيا ولذلك للعمل على تقديم المنحة لعدد من المواطنين بالمشروبات والمواد الغذائية ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتيجة منحة الزوجة والأبناء في ليبيا.

الاستعلام عن نتيجة منظومة منحة الزوجة والأبناء 2023

يهتم بالبحث من قبل العديد من المواطنين لرغبيتهم في التعرف على كيفية تحديد نفقة للأبناء والزوجة فقد تم الاعلان من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بمنح هذه المنحة بهدف مساعدة المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار ويمكننا الاستعلام عن المنحة الخاصة بالابناء والزوجة من خلال ان يتم القيام بالاتي وهو.

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في ليبيا.

ثم يتم النقر على زر الخدمات الإلكترونية.

اختيار منظومة الأبناء والزوجة.

يتم اختيار الاستعلام عن منحة للأبناء والزوجة.

كتابة البيانات الخاصة بالمستفيد.

حيث انه يتم كتابة رقم الجوال ورقم الطلب.

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ما هي اهم شروط الحصول علي منحة الزوجة والابناء 2023

صرحت وزارة الشؤون الاجتماعية عن الشروط التي لابد من ان تتوافر في المتقدم للحصول على منحة الأبناء والزوجة ومنها.