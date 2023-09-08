ظهرت هسة كشوف pdf.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2023 عبر منصة مظلتي في جميع المحافظات

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2023، ارتفعت عمليات البحث عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2023 وذلك بعد تحديد وزارة الشؤون الاجتماعية موعد الإعلان عن كشوفات أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الذين سوف يحصلون على الوجبة الخامسة، والجدير بالذكر أن تزايد عدد طلبات المتقدمين للحصول على الدعم الاجتماعي نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلاد وارتفاع مستوى المعيشة بسبب ارتفاع الدولار، وفي هذا الصدد سوف نتناول كافة التفاصيل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبةالاخيرة 2023 وكيفية الاستعلام عنها.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2023

في إطار حديثنا عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2023، يجدر بنا الإشارة أن الوزارة استقبلت حوالي 400 ألف طلب من مواطن عراقي يرغب في الحصول على الوجبة الأخيرة، والتي تشمل توفير مبلغ مالي يتم منحها للأسر المستحقة، بالإضافة إلى منح الشباب فرص عمل للمساعدتهم على الحياة الصعبة، ووضعت أيضا بعض الشروط التي ينبغي على المتقدم استيفاؤها للقبول ضمن برنامج الرعاية الاجتماعية، وهي:

أن يكون المتقدم مقيما بأراضي العراق.

أن يتراوح عمر المواطن ما بين 18، 60 للرجال، وأما للنساء تتراوح أعمارهم مابين 15، 55 عاما.

ألا يكون أيضا مشتركا في التأمين الصحي أو الاجتماعي.

أن يكون لدى أسرة مكونة من 4 أفراد أو أكثر.

كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2023

تتيح منصة مظلتي الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2023، وتكون تابعة للوزارة، وتضم هذه المنصة بصورة مستمرة تحديث بيانات المستفيدين من الوجبة التاسعة، وسهلت الحصول على كشوفات أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعي من خلال توفيرها في صورة ملفات بي دي اف ليسهل على المتقدم البحث باستخدام الاسم، ويمكنك الحصول على اسماء المشمولين بالرعاية من خلال اتباع عدد من الخطوات التالية:

التوجه إلى منصة مظلتي.

انقر على خدمات الرعاية الاجتماعية.

ومن ثم اضغط على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

حدد الوجبة ورقم الدفعة التي ترغب في الاستعلام عنها.

انقر على أيقونة “استعلام”



وستتمكن بعد ذلك من تحميل قائمة المستفيدين التي ستظهر أمامك بصيغة PDF.

بهذه الطريقة، يمكنك الوصول إلى قائمة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 التي تبحث عنها بسهولة ويسر من خلال اتباع الخطوات السابقة.