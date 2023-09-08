كشوفات pdf : تحميل اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023

صرحت الوزارة عن انه يقترب الإعلان عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة ويتم ذلك من خلال الدخول على منصة مظلتي، قامت الوزارة بالإعلان عن قبول ما يقارب إلى 300,000 طلب للحصول على الوجبة الاجتماعية الأخيرة، ومن خلال مقالنا سنتعرف على أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق.

ما هي اهم معايير القبول في أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

هناك عدد من الشروط التي يجب توفرها لدى قوائم أسماء الرعاية الاجتماعية pdfومنها.

يكون المتقدم من الجنسية العراقية وأن يكون لديه عائلة مؤلفة من أربعة أفراد على الأقل.

يصل عمر المتقدم أكثر من 18 عامًا للرجال اما عن السيدات يتراوح عمرهن مابين 15 و55.

أن يكون مسجلاً مسبقًا في سجل الشؤون الاجتماعية.

الا يكون ليس لديع اي عقارات او املاك.

سيتم الإعلان عن أسماء المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية عبر موقع الوزارة الرسمي.

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الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 العراق