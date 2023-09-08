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كشوفات pdf : تحميل اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023
كشوفات pdf : تحميل اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023
صرحت الوزارة عن انه يقترب الإعلان عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة ويتم ذلك من خلال الدخول على منصة مظلتي، قامت الوزارة بالإعلان عن قبول ما يقارب إلى 300,000 طلب للحصول على الوجبة الاجتماعية الأخيرة، ومن خلال مقالنا سنتعرف على أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق.
ما هي اهم معايير القبول في أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023
هناك عدد من الشروط التي يجب توفرها لدى قوائم أسماء الرعاية الاجتماعية pdfومنها.
- يكون المتقدم من الجنسية العراقية وأن يكون لديه عائلة مؤلفة من أربعة أفراد على الأقل.
- يصل عمر المتقدم أكثر من 18 عامًا للرجال اما عن السيدات يتراوح عمرهن مابين 15 و55.
- أن يكون مسجلاً مسبقًا في سجل الشؤون الاجتماعية.
- الا يكون ليس لديع اي عقارات او املاك.
- سيتم الإعلان عن أسماء المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية عبر موقع الوزارة الرسمي.
اقرا أيضًا: أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 فى العراق هنـــــا عبر رابط موقع molsa.gov.iq وزارة العمل
الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 العراق
- يمكننا الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 من خلال القيام بالاتي.
- الدخول على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق اومنصة مظلتي.
- ثم يتم اختيار زر اسماء الرعاية الاجتماعية.
- ملء جميع المعلومات المطلوبة في الاماكن المخصصة.
- انقر على زر استعلام.
- يمكنك الاطلاع على قائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية خلال الفترة القادمة حيث يبحث جميع المقدمين للحصول على الدعم المقدم من قبل وزارة العمل وأن الوجبة التاسعة قد تم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر موقع منصة مظلتي والذي يتم بعدها إدخال كل بيانات المواطن بدقة.