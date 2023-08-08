تشكيلة مصر امام أثيوبيا اليوم 2023/8/8 تصفيات أمم أفريقيا + القنوات الناقلة

لم تعد من ضمن المباريات الهامة وليس من ضمن ما يهم المدرب روي فيتوريا وهي تقام لحساب الجولة الأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا 2023، ومن خلال مقالنا سنتعرف على تشكيلة مصر امام أثيوبيا اليوم.

ما هو موعد مباراة مصر وإثيوبيا أمم إفريقيا 2023

ستقام المباراة اليوم يوم الجمعة الموافق الثامن شهر سبتمبر بين الفريقين مصر وإثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا 2023 على ملعب الدفاع الجوي تمام الساعة 7 مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وفي تمام الساعة 7 مساءًا بتوقيت لبنان والعراق والساعة 5 بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب في تمام الساعة 7 بتوقيت السعودية وقطر والكويت والساعة 8 بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا

سيتم إذاعة مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا 2023 على قنوات بي إن سبورتس والتي تعتبر من ضمن اهم القنوات التي تمتلك حقوق بث عدد من المباريات وبعض من الدوريات الهامة لمصر وبعض من المباراتي الاخري.

التشكيل المتوقع لمصر امام اثيوبيا اليوم

يتوقع ان يقوم المدرب باختيار التشكيل: 4-3-3 الاتي وذلك حتى يكون التشكيل للفريق كما يلي.

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي – محمد عبد المنعم – حسام عبد المجيد – محمد هاني

اما عن خط الوسط: محمود حمادة – سام مرسي – أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: إبراهيم عادل – عمر مرموش – مصطفى محمد

تردد قناة بين سبورتس 4

يمكننا ان نشاهد المباراة الهامة اليوم على القناة من خلال ان يتم ادخال كافة البيانات ومنها.