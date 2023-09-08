تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وأثيوبيا بدون تشفير في تصفيات امم أفريقيا

يبحث الكثير عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة منتخب مصر وإثيوبيا بتصفيات أفريقيا 2023، وتعتبر من ضمن المباريات الأخيرة في التصفيات بكأس أمم أفريقيا 2024 ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وأثيوبيا.

مباراة مصر وأثيوبيا

يتصدر منتخب مصر برصيد 12 نقطة، ويليه منتخب غينيا وسيتم بدايتها في 13 يناير 2024 بكوت ديفوار وسيتم اقامة المباراة اليوم على ملعب ستاد الدفاع الجوي وهو من ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2024.

موعد مباراة مصر وأثيوبيا

يتم بدايتها في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، إثيوبيا، السعودية، قطر، الكويت، لبنان، اليمن، البحرين، الأردن، سوريا، العراق، واما في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، وفي تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان، وفي تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، المغرب.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ضد إثيوبيا

تم التصريح اليوم من قبل مجموعة قنوات أون تايم سبورت ON Time Sports عن نقلها لمباراة اليوم بين مصر واثيوبيا كما تنقل قناة بين سبورت 6 المشفرة المباراة أيضًا، وعلى موقع بين كونكت باشتراك مدفوع.

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تردد تايم سبورت الأرضية

التردد: UHF32 الرقم والتماثلي: UHF9

فصل جهاز الريسيفر عن التليفزيون من ريموت تحكم التلفزيون.

توصيل إريال استقبال أرضي بالتلفزيون بشكل سليم.

ستجد القنوات الأرضية من بينها تايم سبورت

حال عدم وجود قناة تايم سبورت اضغط على زرالإعدادات.

بعد ذلك اضغط على الزر الخاص بالقنوات.

يمكنك عمل توليف إعداد القناة.

اضغط توليف تلقائي واختار بحث رقمي.

يمكنك الاستمتاع بمشاهدة مباراة مصر وأثيوبيا بث مباشر اليوم

تردد بين سبورت 6

يمكننا الاستمتاع بمشاهدة المباراة اليوم من خلال الاتي.

قمر صناعي: نايل سات

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3

تشكيل منتخب مصر أمام إثيوبيا