تردد قناة ssc sport الناقلة لمباراة السعودية وكوستاريكا اليوم الجمعة وديات المنتخبات

تقام المباراة اليوم بين الفريقين المنتخب السعودي ومنتخب كوستاريكا، في المباريات الودية التي تقام في إنجلترا من خلال مقالنا سنتعرف على تردد قناة ssc sport.

مباراة السعودية وكوستاريكا

تم الإعلان عن قرعة المونديال والتي ستقام في دولة قطر خلال العام القادم، ان السعودية في المجموعة السادسة مع تايلاند وقيرغيزستان وعمان حيث يسعي السعودي منذ ان تم فوزه بكأس العالم على الأرجنتين، فبعدها ودع كأس الخليج كما انه لم يفوز في أي مباراة ودية.

مباريات المنتخب السعودي الودية قبل كأس آسيا 2023

تم ضم أندية الدوري السعودي لأفضل لاعبي العالم كما انهم استعانوا بأفضل المدربين لمنتخب السعودية وهو الإيطالي روبيرتو مانشيني الذي قاد إيطاليا للفوز بيورو 2020.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وكوستاريكا الودية

تم التصريح عن القناة الناقلة لمباراة السعودية وكوستاريكا على SSC1 مجانًا SD للموجودين داخل السعودية اما باشتراك عبر القناة HD.

تردد القناة الناقلة لمباراة السعودية وكوستاريكا الودية

يمكننا متابعة مباراة السعودية وكوستاريكا الودية، على عرب سات فقط، من خلال التردد التالي:

التردد: 12380

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 3/4

حيث انه سيكون متاحًا مجانًا عبر تطبيق شاهد بتقنية SDاو يمكننا ايضًا ان نشاهدها بتقنية HD من خلال الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

ميعاد اقامة مباراة السعودية وكوستاريكا الودية

تم التصريح عن موعد مباراة السعودية ضد كوستاريكا الودية والتي سينتظر الكثير من محبي النادي السعودي وهو اليوم الموافق 8 سبتمبر 2023 ومن المقرر أن تبدا المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة التاسعة بتوقيت مصر.