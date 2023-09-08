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تشكيلة السعودية امام كوستاريكا اليوم الجمعة 8/9/2023 مباراة ودية

تشكيلة السعودية امام كوستاريكا اليوم الجمعة 8/9/2023 مباراة ودية

يس عليمنذ 16 دقيقة
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Soccer Football - Premier League - Brighton & Hove Albion v Newcastle United - The American Express Community Stadium, Brighton, Britain - September 2, 2023 Newcastle United's Jamaal Lascelles looks dejected after the match Action Images via Reuters/Peter Cziborra EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details.

تعد من ضمن المواجهات القوية والتي يتقابل فيها الفريقان ويسعان للفوز حيث انها ستقام  اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023، ضمن المباريات الودية فقد تعرض المنتخب السعودي للعديد من الهزائم في الجولات الودية ويمكنه ان يستغل ذلك المباراة للرجوع مرة أخرى ومن خلال مقالنا سنتعرف على تشكيلة السعودية امام كوستاريكا.

مباراة السعودية امام كوستاريكا

ستقام المباراة على ملعب سان جيمس بارك ويتم القاء في المواجهة الاستعدادية كما ان مدرب منتجب السعودي اكد على ان الفريق مستعد استعداد كامل للرجوع لهيبته بسبب كثرة الهزائم في الجولات الماضية ويعمل على العودة لمستواه من خلال هذه المباراة والتي ترجع هيبته وحبه لجمهور بعد ان نزل من نظرهم.

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تشكيلة السعودية ضد كوستاريكا

  • حراسة المرمى:  محمد العويس
  • في خط الدفاع: ياسر الشهراني – سلطان الغنام – أحمد شراحيلي – سعود عبد الحميد
  • خط الوسط: عبد الله الخيبري – ناصر الدوسري – سالم الدوسري – عبد الرحمن غريب – محمد كنو
  • خط الهجوم: فراس البريكان.

القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي امام كوستاريكا

تم الإعلان من قبل إدارة القناة على انه سيتم نقل مباراة السعودية وكوستاريكا على قناة السعودية الرياضية والتي تعد من اهم القنوات ويتم ذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية وفلسطين والسودان وليبيا، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية والعراق وقطر حيث انها تنقل في تمام الساعة الثانية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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يس عليمنذ 16 دقيقة
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