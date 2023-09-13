اسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية|| اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf كل المحافظات

اسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، منصة مظلتي هي منصة إلكترونية تم إطلاقها من قبل الحكومة العراقية لتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية للمواطنين في عام 2023. تمكن هذه المنصة المواطنين من الوصول إلى قوائم المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة بسهولة. يمكن للمتقدمين الوصول إلى هذه المعلومات عن طريق زيارة موقع وزارة الشؤون الاجتماعية والاستفادة من خدمات منصة مظلتي الإلكترونية.

اسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية

في عصرنا الحالي، لا يمكن تجاهل الدور الحيوي الذي تلعبه التكنولوجيا وشبكة الإنترنت في حياتنا اليومية. تجسد هذه التطورات في مبادرة الحكومة العراقية بإطلاق منصة إلكترونية تحمل اسم “مظلتي”، والتي تهدف إلى تقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين. توفر هذه المنصة إمكانية الاستعلام عن اسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة في عام 2023، مما يتيح للأفراد معرفة ما إذا كانوا مشمولين بالرعاية الاجتماعية أم لا بكل سهولة ويسر.

منصة مظلتي

للوصول إلى اسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية لعام 2023 في العراق، يمكنك اتباع الخطوات التالية بدقة:

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عبر الرابط التالي: molsa.gov.iq بمجرد الوصول إلى الموقع، انتقل إلى المنصة المعروفة باسم “مظلتي”. ستحتاج إلى تسجيل رقم الوجبة التاسعة، والتي تحتوي على أسماء المستحقين للرعاية الاجتماعية. اختر برنامج “الرعاية الاجتماعية”. حدد خيار “ملفات برنامج الرعاية الاجتماعية”. قم بإدخال البيانات المطلوبة بدقة وتبع الإرشادات المقدمة. في النهاية، انقر على زر “استعلام” للحصول على معلومات حول المستحقين للرعاية الاجتماعية لعام 2023.

من خلال اتباع هذه الخطوات، ستتمكن بسهولة من الوصول إلى المعلومات المطلوبة والتحقق من الأسماء المستحقة للرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2023.