ماهي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية وكوستاريكا مجاناً بدون تشفير

يتم الاستعداد اليوم من قبل المنتخب السعودي للمواجهة في تصفيات آسيا لكأس العالم 2026. فقد ازدادت خسائر الفريق السعودي لذلك يعمل على الفوز في المباراة ومن خلال مقالنا سنتعرف على ماهي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية وكوستاريكا.

ماهي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية وكوستاريكا

اعلنت مجموعة قنوات ssc الناقل الحصري لجميع مباريات المنتخب السعودي عن حصولها على حقوق بث مباريات المنتخب السعودي منذ أولى لحظات انطلاقها ويمكننا ضبط تردد القنوات الناقلة لمباراة السعودية وكوستاريكا الودية على جهاز الاستقبال من خلال الاتي.

تردد القناة على نايل سات

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

تردد القناة على عرب سات

التردد: 11747.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

موعد مباراة السعودية ضد كوستاريكا الودية

ستقام اليوم الجمعة الموافق في 8 سبتمبر/أيلول، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والقاهرة كما انها ستقام بين المنتخبين في إنجلترا على ملعب سانت جيمس بارك حيثيبحث الكثير عن معلق المبارة فقد عين أحمد النفيسة معلقًا لمباراة المنتخب السعودي ضد منخب كوستاريكا الودية.

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تشكيلة المنتخب السعودي لمواجهة كوستاريكا

حارس المرمى: محمد العويس.

خط الوسط: تاصر الدوسري، سامي النجعي، سعود عبد الجميد.

خط الدفاع: حسن تمبكتي، سعود عبد الحميد، علي البليهي، محمد كنو.

في الهجوم: صالح الشهري، سالم الدوسري.

تشكيلة منتخب كوستاريكا أمام السعودية