رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم ونتيجة الكشف الطبي بالرقم القومي

يهتم الكثير من ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم بالتعرف على كيفية الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة وحجز وإجراء الكشف الطبي ومن خلال مقالنا سنتعرف على رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة.

مميزات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

تم التصريح من قبل وزارة التضامن الاجتماعي عن كثرة مكاتب تأهيل متنقلة والتي يوجد بها ما يكثر عن 5 آلاف متطوع وعدد من الرائدات المجتمعيات للتجول في القرى للتعرف على عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذوي الإعاقات الشديدة حيث ان بطاقة الخدمات المتكاملة تتميز بالحصول على العديد من الامتيازات والتسهيلات الحكومية ومنها.

يتم التعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية مجانًا لانه من ذوي الهمم.

يحصل على خصومات في وسائل النقل والمواصلات.

يمكنهم من دخول المناطق الأثرية والمتاحف مجانا.

أيضا يحصلونا على الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات.

يمكنهم الكشف المجاني في المستشفيات.

كما يسمح لهم القانون بالدمج في المعاهد والجامعات.

التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.

يحصلون على معاشين.

الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة لهم.

خصومات على الأندية الرياضية.

الحصول على سكن حكومي مناسب.

خصومات على اشتراكات مراكز الشباب.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023/2024

صرحت وزارة الصحة والسكان عن انه يمكن لحجز مواعيد الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة ويمكن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات من خلال الاتي.

يتم الدخول على موقع المجالس الطبية.

ثم يتم القيام بإدخال الرقم القومي للشخص المتقدم للحصول على كارت الخدمات.

بعدها يتم الضغط على كلمة دخول.

ستظهر نتيجة الكشف الطبي بعد ان بتم إعلانها رسميًا.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي