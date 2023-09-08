“كله هيبني لأولادة.. مبروك للجميع واللى عاوز يتجوز نقوله مبروك تعالا شوط شروط البناء الجديدة بعد عودتها “خبر مفرح للجميع

شروط البناء الجديدة كله هيبني لعياله أوضح مصدر من وزارة الإسكان أن هناك مجموعة من الشروط الجديدة التي تم إصدارها على المباني في المدن والقرى وأن هذه الشروط سوف تطبق فقط على تراخيص المباني السكنية في الوحدات المحلية بجميع المحافظات، أما عن تراخيص البناء التي ستصدر بداية من شهر سبتمبر فلن تكون متضمنة على الشروط الجديدة، كما ذكر المصدر أنه من المقرر أن تستكمل أعمال البناء في الوحدات السكنية المشترك فيها أكثر من وزارة مثل وزارة الإسكان والتنمية المحلية.

شروط البناء الجديدة في القرى والمدن

تسعى وزارة الإسكان للحد من العشوائيات في مصر والعمل على توفير سكن للمواطنين وكذلك تطوير الخدمات لتحقيق التنمية العمرانية، لذلك أصدرت بعض القرارات فيما يخص مجال البناء حيث أصدرت بعض الشروط الجديدة التي تتمثل فيما يلي؛ أولا أن يكون الحد الأقصى لارتفاع المباني في القرى هو 13 طابق بينما في المدينة يصل إلى 16 طابقاً، ثانياً ألا تزيد مساحة المبنى عن 40 % من مساحة الأرض بينما تكون أقل نسبة للمساحات الخضراء هي 20% من مساحة الأرض، كما تكون نسبة المساحات المفتوحة لا تقل عن 10%، ويجب أن تترك مسافة لا تقل عن 10 أمتار بين كل مبنى وآخر ومسافة أخرى لا تقل عن 15 متراً من المبنى إلى الشارع، كما تكون المسافة من المبنى والمرافق العامة حوالي 10 أمتار، وأخيراً يجب أن يجهز المبنى بجميع احتياطات السلامة والأمان لحمايته من أي كوارث قد تلحق به.

ترخيصات البناء في القرى والمدن

أوضح بعض النواب أنه ليس هناك اي قرارات تنص على وقف تراخيص البناء وأن إيقافها في الفترة الأخيرة كان بسبب الشروط التي وضعت من قبل والتي كان من الصعب تنفيذها مثل تحديد حجم ارتفاع المبنى وغيرها من الشروط، ومن الواضح أن هناك مناقشات في مجلس النواب عن شروط تراخيص البناء، ولكن يجب التنبيه أن كافة الشروط التي أوضحناها لا تسير على أي مشروع أو عمل قومي أو مبنى غير سكني سواء كان تابعاً للدولة أو للأفراد، كما لا تطبق على الأراضي الحكومية بالمناطق العمرانية ولا في أي جهة تابعة للدولة.