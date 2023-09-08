عشان متقولش معرفش ده خبر فرتك السعادة”.. احصل على شقة مميزة بمقدم 25 ألف بس في المكان اللي تحددة 15 مدينة يا ناس

امتلك شقتك في 15 مدينة مختلفة بمقدم بسيط جدا تعمل هيئة المجتمعات العمرانية بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعى على البدء في طرح إحدى المراحل الجديدة للمشروع المعروف باسم شقق سكن لكل المصريين وذلك في عدة مدن جديدة على أن تكون هذه الشقق متاحة للموظفين والأرامل والمطلقات والمستفيدين من المعاش، وقد أوضحت أن تلك الشقق ستكون مشطبة بالكامل ومساحتها 90 متراً ويمكن التقسيط حتى 30 سنة بمقدم بسيط قيمته 25 ألف جنيهاً مع تقسيط باقي المبلغ لمدة 30 سنة.

متى تطرح شقق سكن لكل المصريين؟

يتم العمل على مشروع شقق لكل المصريين ومن المفترض أن يتم طرحه بعد الانتهاء من الخطط المقررة على أن يكون ذلك في الربع الأخير لهذا العام، أما عن تسليم الشقق فمن المقرر أن يكون في فترة تبدأ من 18 شهراً وحتى 36 شهراً طبقا للجدول الذي يتم وضعه.

شروط حجز شقق لكل المصريين

هناك بعض الشروط وضعتها الوزارة لكي يتم قبول المواطن في شقق لكل المصريين، ومن هذه الشروط: أن يبدأ عمر المتقدم من 21 عام ولا يتعدى 51 عام وبالنسبة لأصحاب المعاشات فلا يزيد عمرهم عن 75 عام، ألا يكون المتقدم قد حصل على أي وحدة سكنية أو قطعة أرض قد طرحتها الدولة من قبل، ويجب أن يقدم الشخص ما يفيد أنه يحصل على مرتب من 2700 وحتى 7000 جنيهاً سواء كان أعزب أو متزوجاً، وأخيراً يجب أن يقدم ما يفيد أنه يسكن أو لديه عمل في أقرب مدينة جديدة للوحدة السكنية المتاحة.

المستندات المطلوبة للتقديم على شقق لكل المصريين

عند حجز سكن في شقق لكل المصريين يجب أن يحضر المتقدم الأوراق المطلوبة والتي تتمثل في: صورة من البطاقة الشخصية للمتقدم وزوجه على أن تكون سارية، قسيمة الزواج، مفردات مرتب يُذكر فيها الراتب الصافي للمتقدم، في حالة كان المتقدم متزوجاً فيقدم مفردات مرتب لزوجته وإن لم يكن لديها عمل فيقدم ما يثبت ذلك، حالة وجود أي دخل إضافي يتم تقديمه، إذا كان المتقدم لديه أبناء فيتم تقديم شهادات ميلادهم، كما يقدم وصل دفع المقدم ومصروفات التسجيل الذي حصل عليه عند السداد.

الأماكن المتوفر بها شقق لكل المصريين

تتوفر شقق لكل المصريين في عدة مدن جديدة ومنها: مدينة بدر، مدينة 6 أكتوبر، العبور الجديدة ، السادات، برج العرب الجديدة، سوهاج الجديدة، أسيوط الجديدة، قنا الجديدة، أخميم الجديدة، أسوان الجديدة.