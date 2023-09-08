بعائد يصل إلي 30% ... شهادات البنك الاهلي الجديدة تبدء من 3 سنوات

يرغب عدد كبير من المواطنين والعملاء في البنك الأهلي التعرف على أنواع شهادات البنك الأهلي التي تم إتاحتها لعملاء البنك ومن خلال مقالنا سنتعرف على شهادات البنك الاهلي الجديدة.

شهادات البنك الأهلي المصري

يعمل على توفير عدد من شهادات ادخارية حيث انه لابد الا يمكن استرداد الشهادة الا بعد ان تصل مدتها 6 أشهر اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، وتتنوع شهادات البنك الأهلي المصري ما بينعائد ثابت وعائد متغير.

شهادات داخل البنك الأهلي

الشهادة البلاتينية 3 سنوات وان الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه تصل مدتها 3 سنوات كما يصل سعر العائد إلى 19% شهري.

والشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه تصل مدتها 3 سنوات سعر العائد إلى 30 % شهري في السنة الأولى، و22% في السنة الثانية، و18% في السنة الثالثة.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغيرقيمة الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه تصل مدتها 3 سنوات وسعر العائد إلى 18.5% ربع سنوي.

اما عن الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري وقيمة الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه وتصل مدتها 5 سنوات وسعر العائد إلى 12.25% حيث بلغ الحد الادني لشهادة أمان المصريين للشراء 500 جنيه، والحد الأقصى 2500 جنيه مدتها 3 سنوات سعر العائد إلى 15% شهري.

مميزات الحصول على شهادة أمان