“العيال كلها فرحانة يا ولاد اللعيبية.. تأجيل الدراسة للمدارس والجامعات قرار هام من وزارة التعليم اعرف الحقيقة الان يا ولاد المحظوظة

حقيقة تأجيل موعد بداية الدراسة يتابع الطلاب وأولياء الأمور مواعيد الدراسة في المدراس والجامعات وبدأ الجميع بالتجهيز للعام الجديد وقد وضعت الوزارة خطة زمنية عن مواعيد بدء الدراسة والإجازات وكذلك مواعيد الامتحانات، ولكن خلال الساعات الأخيرة انتشرت بعض الأخبار عن تأجيل الدراسة بسبب فيروس كورونا مما جعل الجميع يتساءل هل تم تأجيل الدراسة أم لا، وهل هناك بيان يوضح ذلك حقاً؟ كل هذا سنعرفه بالتفصيل فيما يلي.

حقيقة تأجيل الدراسة في مصر والدول العربية

ذكرت بعض الأخبار أن العام الدراسي الجديد سيتم تأجيله ليس في مصر فقط بل في الوطن العربي أجمع بسبب فيروس كورورنا، إلا أن وزارة التربية والتعليم قد نفت هذا الخبر وأعلنت أن الدراسة سوف تبدأ في موعدها المحدد وفقاً للخطة الزمنية التي وضعتها سواء كان في المدارس أو الجامعات، ومن جانبها أكدت أنها ستأخذ كافة الاحتياطات التي تضمن صحة وسلامة الطلاب خلال العام الدراسي، كما نوهت على عدم السير وراء الشائعات وأن أي خبر بشأن الدراسة سيتم توضيحه رسمياً من مصادر موثوقة.

الخطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

قامت وزارة التربية والتعليم بوضح خطة زمنية محددة للعام الدراسي الجديد 2023/2024 تحدد فيها مواعيد بدء الدراسة وكذلك الإجازات ومدة كل ترم دراسي وموعد بدايته وانتهاؤه، ومما جاء في هذه الخطة الزمنية أن امتحانات الفصل الدراسي الأول سوف تبدأ في يوم الأحد بتاريخ 14 يناير 2024 وتنتهي يوم الخميس 25 يناير لتبدأ بعدها إجازة الفصل الدراسي الأول.

موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات

تبدأ الدراسة في المدراس والجامعات في الدول العربية في نفس التوقيت، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية أن موعد بدء الدراسة سيكون في نهاية شهر سبتمبر بتاريخ 30 سبتمبر 2023، وقد نبهت على المواطنين باتباع إجراءات السلامة مثل ضرورة ارتداء الكمامة وأخذ اللقاح الذي أصدرته وزارة الصحة بالإضافة إلى تجنب الأماكن المزدحمة وعدم التواجد في مكان مغلق، وقد أعلنت الوزارة أن تلك الشروط سيتم تطبيقها بداية من دخول الدراسة للحفاظ على سلامة الطلاب من أي ضرر وحتى يسير العام الدراسي بسلاسة دون مواجهة أي مشاكل.