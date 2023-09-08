“زغرطة للسنة الجاية فرحة هتجنن الناس.. لو معاك 900 جنيه هيبقى معاك 500 ألف بالتقسيط لأصحاب المعاشات “فرحة زغاريط لأخر الشـارع”

لأصحاب المعاشات… أحصل على 500 ألف جنيه وسدد على 10 سنوات قد قدم البنك الزراعي المصري العديد من الخدمات لأصحاب المعاشات من القطاع الحكومي والخاص، ومن ضمنها القرض الشخصي الذي يبدأ من 5 آلاف ويصل إلى 500 ألف جنيه، ولكن بشرط أن يتخطى المعاش 900 جنيه وذلك لتساعد الموظفين والعمال وأصحاب المعاشات.

المستندات المطلوبة لأخذ القرض

هناك أوراق ومستندات مطلوبة لأخذ القرض ولا بد من أن يقوم بتجهيزها أصحاب المعاشات من القطاع الحكومي وهذه الأوراق هي صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية، تعهد بتحويل المعاش، إيصال مرافق حديث «غاز كهرباء مياه»، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية، وتعهد بتحويل المعاش.

مميزات قرض أصحاب المعاشات

يقدم البنك الزراعي المصري عددا من القروض لدعم أصحاب المعاشات والعاملين بالمهن الحرة، ويمكن للموظفين الحصول على قرض تصل قيمته إلى مليون جنيه، وفترات سداد حتى 10 سنوات، سواء بضمان تحويل الراتب أم لا، وفائدة القرض 24.25 % متناقصة، أي ما يعادل 13.47 %وهناك مميزات عديدة لقرض المعاشات كما أنه يساعد في بعض المشاريع لأصحاب المعاشات ومن أهم مميزات القروض هي، 900 جنيه الحد الأدنى للمعاش، و عائد سنوي متناقص، وأيضا فترة سداد تصل ل 10 سنوات، وتأمين على الحياة، وتسهيلات في السداد، وثيقة تأمين على الحياة، ومبلغ التمويل يصل إلى 500 ألف جنيه.

الشروط المطلوبة

كما يتيح البنك الزراعي لعملائه من أصحاب المعاشات إمكانية الحصول على قرض شخصي بضمان تحويل المعاش على البنك، والذي يبدأ من 5 آلاف جنيه ويصل إلى 500 ألف جنيه كحد أقصى، وبفائدة متناقصة 24.25 % وهي تعادل 13.47 % ثابتة، قرض بضمان الشهادات وحسابات التوفير والودائع.

هيا ان الحد الادني للمعاش 900 جنيه، قيمة القرض الحد الداني 5 آلاف جنيه، والحد الأقصى 500 ألف جنيه، السن لا يزيد عن 65 عاما، بيان بقيمة المعاش، والحد الادنى للدخل 500جنيه.

تفاصيل قرض أصحاب المعاشات في 5 بنوك بعد زيادة سعر الفائدة عليه

قررت البنوك رفع سعر الفائدة على القروض المخصصة لأصحاب المعاشات والزيادات على برامج القروض الأخرى للأفراد بعد قرار البنك المركزي برفع نسبة الفائدة على الإيداع والإقراض في آخر اجتماع له.

وقرر البنك المركزي يوم 21 مارس 2022 في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية رفع سعر الفائدة بنسبة 1 % لأول مرة منذ 5 سنوات، لتصبح 9.25 % للإيداع و10.25 % للإقراض، وهو ما أدى إلى تعديل البنوك الفائدة على القروض وزيادتها.