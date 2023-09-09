“يوم ولا 3 ايام؟؟!!” موعد إجازة المولد النبوي لكل موظفين القطاع العام والخاص
موعد إجازة المولد النبوي
موعد إجازة المولد النبوي، يتداول الالاف البحث عن موعد إجازة المولد النبوي الكل موظفين القطاع العام والخاص، حيث تعد إجازة المولد النبوي أحد الاجازات الرسمية مدفوعة الأجر من الدولة، وتعد تلك المناسبة من المناسبات الدينية التي لها دلالة ومكانة خاصة في قلوب كافة المسلمين، ويتسائل كافة المواطنين حاليا عن موعد اجازة مولد النبي وعدد ايامها، واليكم التفاصيل.
موعد إجازة المولد النبوي
أما عن موعد إجازة المولد النبوي، فمن المقرر أن تحل مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وفقًا للحسابات الفلكية يوم 12ربيع الأول 1445، الموافق الأربعاء 27 سبتمبر 2023، وبالتالي سيكون هذا اليوم اجازة رسمية في كافة القطاعات والمؤسسات، ويترقب المواطنين إعلان مجلس الوزراء عن موعد اجازة المولد وما إذا كان سيتم ترحيلها إلى نهاية الأسبوع، كعادة ترحيل الإجازات الرسمية التي تقع في منتصف الأسبوع إلى نهايته.
حكم الاحتفال بالمولد النبوي
كشفت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك” ، إن الاحتفال بذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وإظهار الفرح وشراء الحلوى والتهادي بها مباح، وجائز شرعا، بل هو أمرٌ مستحبٌّ مندوبٌ إليه، وردت على كل من يحرم الاحتفال بالمولد النبوي، حيث أن جماهير العلماء سلفًا وخلفًا منذ القرن الرابع الهجري أجمعوا عَلى مَشروعية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.
رسائل تهنئة المولد النبوي
- يا عالي المقام نهنئك قبل الزحام بمولد خير.
- ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء.
- كل عام وانتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف.
- في ذكرى المولد، صلوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.
- يا هاتفي، سلم، وألفي وردة وألفي سلام، على المولد النبوي خير البرية.
- بأنوار النبي أمسيك وبمولده أهنئك وادعي ربي من الكوثر يسقيني ويسقيك.
- بطيب العود أهديك وبماء الورد أرويك، وبالمولد النبوي، أبارك لك وأهنئك.
- لك من القلب رسالة، أهنئك فيها بمولد منقذ البشرية، وأدعو ربي يثبتنا للنهاية.
- نسيم المولد تجدد وبالأنوار والقدس تأكد ومع الطير نغرد كلنا نهوى محمد وآل محمد.
- للعالم جاء محمد.. يومًا في أحلى مشهد.. قد جعل الدنيا ربعيًا.. والطير الشادي غرد.
- سلامًا حكى في الحسن درًا وجواهرًا، تفوح به الأكوان مسكًا وعنبرًا، نهنئكم بالمولد.
- عيد مولد نبوي مبارك أسأل الله أن يتقبل زينتكم وصدقاتكم وفرحتكم بهذا اليوم العظيم.
- نسيم المولد تجدد وبالأنوار والقدس تأكد ومع الطير نغرد كلنا نهوى محمد وآل محمد.