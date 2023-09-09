“يوم ولا 3 ايام؟؟!!” موعد إجازة المولد النبوي لكل موظفين القطاع العام والخاص

موعد إجازة المولد النبوي، يتداول الالاف البحث عن موعد إجازة المولد النبوي الكل موظفين القطاع العام والخاص، حيث تعد إجازة المولد النبوي أحد الاجازات الرسمية مدفوعة الأجر من الدولة، وتعد تلك المناسبة من المناسبات الدينية التي لها دلالة ومكانة خاصة في قلوب كافة المسلمين، ويتسائل كافة المواطنين حاليا عن موعد اجازة مولد النبي وعدد ايامها، واليكم التفاصيل.

موعد إجازة المولد النبوي

أما عن موعد إجازة المولد النبوي، فمن المقرر أن تحل مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وفقًا للحسابات الفلكية يوم 12ربيع الأول 1445، الموافق الأربعاء 27 سبتمبر 2023، وبالتالي سيكون هذا اليوم اجازة رسمية في كافة القطاعات والمؤسسات، ويترقب المواطنين إعلان مجلس الوزراء عن موعد اجازة المولد وما إذا كان سيتم ترحيلها إلى نهاية الأسبوع، كعادة ترحيل الإجازات الرسمية التي تقع في منتصف الأسبوع إلى نهايته.

حكم الاحتفال بالمولد النبوي

كشفت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك” ، إن الاحتفال بذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وإظهار الفرح وشراء الحلوى والتهادي بها مباح، وجائز شرعا، بل هو أمرٌ مستحبٌّ مندوبٌ إليه، وردت على كل من يحرم الاحتفال بالمولد النبوي، حيث أن جماهير العلماء سلفًا وخلفًا منذ القرن الرابع الهجري أجمعوا عَلى مَشروعية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

رسائل تهنئة المولد النبوي